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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 кві, 2018 18:23
Re: Альфа-Банк
Если б в эту девятку не лазили кривые руки рукожопов то она б ещё поездила.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:13
Re: Альфа-Банк
Коллеги, а что случилось со снятием с депозита Сберегательный на картуd в ИБ? Уже неделю примерно выдает ошибку - Сервис временно недоступен. При этом сама карта активна, в инете платил, переводы с нее мелкие идут без проблем. Это у меня так или у всех такой глюк?
Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:49
Re: Альфа-Банк
Якщо відправляти в так званий "неопераційний" час, то у всіх.)) Чи видає помилку саме в робочі години?
Додано: Суб 21 кві, 2018 00:35
Re: Альфа-Банк
..у рукожопів все працює як хоче )..я Ощадним практично не користуюсь - мене це казино не влаштовує , я хочу гарантовано знати що скористаюсь коштами.
...ну а те що у клієнтів забрали ще один іструмент управління картою ( відключення СВВ ) - не хочеться навідь коментувати , місцеві "покращувачі" впевнено йдуть шляхом " корову (клієнта) потрібно менше годувати(давати привілеїв ) і більше доїти( накручувати комісій ,додаткових сборів )
Ну ну...як то кажуть " курчат по осені рахують" , чомусь поркащувачі вважають що для них немає альтернативи .... особисто морально готовий припинити співпрацю , хоч завтра . З прикрістю спостерігаю за щомісячними змінами тарифів і умов...і чомусь тільки однозначно в сторону погіршення з точки зору клієнта...
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Додано: Суб 21 кві, 2018 09:30
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