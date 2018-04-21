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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5576557755785579>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 18:23

Re: Альфа-Банк

Если б в эту девятку не лазили кривые руки рукожопов то она б ещё поездила.
alex_b
 
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Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:13

Re: Альфа-Банк

Коллеги, а что случилось со снятием с депозита Сберегательный на картуd в ИБ? Уже неделю примерно выдает ошибку - Сервис временно недоступен. При этом сама карта активна, в инете платил, переводы с нее мелкие идут без проблем. Это у меня так или у всех такой глюк?
Mutabor
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Повідомлень: 1538
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:49

Re: Альфа-Банк

Mutabor написав: Уже неделю примерно выдает ошибку - Сервис временно недоступен. Это у меня так или у всех такой глюк?

Якщо відправляти в так званий "неопераційний" час, то у всіх.)) Чи видає помилку саме в робочі години?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 00:35

Re: Альфа-Банк

..у рукожопів все працює як хоче )..я Ощадним практично не користуюсь - мене це казино не влаштовує , я хочу гарантовано знати що скористаюсь коштами.
...ну а те що у клієнтів забрали ще один іструмент управління картою ( відключення СВВ ) - не хочеться навідь коментувати , місцеві "покращувачі" впевнено йдуть шляхом " корову (клієнта) потрібно менше годувати(давати привілеїв ) і більше доїти( накручувати комісій ,додаткових сборів ) :lol:
Ну ну...як то кажуть " курчат по осені рахують" , чомусь поркащувачі вважають що для них немає альтернативи :lol: .... :roll: особисто морально готовий припинити співпрацю , хоч завтра . З прикрістю спостерігаю за щомісячними змінами тарифів і умов...і чомусь тільки однозначно в сторону погіршення з точки зору клієнта...
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 09:30

-VICTOR-

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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 10:42

  IMPRINTER написав:-VICTOR-

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главный коневод
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 13:29

Ну, это он так с тасовскими менегерами общается )
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 13:42

  guntherhouse777 написав:Ну, это он так с тасовскими менегерами общается )


тазовским менеджерам еще повезло - с клиентами аллы всё серьезней
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 18:09

  2XL написав:
Кассандра написав:
  2XL написав:По рассрочке опять были изменения? В сообщении 6 месяцев и ссылка. В ссылке только 12. Все варианты платные. На 3 бесплатного уже нет?

Странно, 2 дня назад ещё была :roll:
Эмпирическим путем удалось активировать на 3 месяца. Нажимал кнопку "-", пока она стала не активной. Причем срок не менялся, показало 12 месяцев. Но в СМС подтверждении срок был 3 месяца.
Альфа-банк стал похож на старую девятку - постоянно что то ломается.


Тоже самое было у жены цифра не менялась сколько не нажимай вправо-влево. Чисто логически нажимал влево, пока кнопка стала не активна, это и была опция на 3 месяца.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 08:08

Вопрос к представителю или экспертам
Договор от 30го числа, сегодня сняли денежку. Неужели 25 дней прошло?
Ivanhoe
 
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