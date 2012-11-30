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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5577557855795580>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 09:04

  Ivanhoe написав:Вопрос к представителю или экспертам
Договор от 30го числа, сегодня сняли денежку. Неужели 25 дней прошло?

Шо за карта/тариф?
Шо указано в МАБе по дате договора?
Шо указано в выписке в МАБе по сути списания?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 09:50

  clientage написав:
  Ivanhoe написав:Вопрос к представителю или экспертам
Договор от 30го числа, сегодня сняли денежку. Неужели 25 дней прошло?

Шо за карта/тариф?
Шо указано в МАБе по дате договора?
Шо указано в выписке в МАБе по сути списания?


Кредитна карта World 'Максимум'
Договір № ххх від 30.11.2012
MY_ALFABANK_COM_UA DESYATINNAYA, 4/6 KYIV
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 10:09

Re: Альфа-Банк

  Ivanhoe написав:MY_ALFABANK_COM_UA DESYATINNAYA, 4/6 KYIV

так это блокировка/пеня/комисс ж какая-то
Д.б. шото типа: Списання процентів за користування кредитом

Мож че в запрещенный овер потратили? Там купили шо в заграничном инет-магазе :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 10:19

  clientage написав:
  Ivanhoe написав:MY_ALFABANK_COM_UA DESYATINNAYA, 4/6 KYIV

так это блокировка/пеня/комисс ж какая-то
Д.б. шото типа: Списання процентів за користування кредитом

Мож че в запрещенный овер потратили? Там купили шо в заграничном инет-магазе :)


29го погасил задолженность, остались только рассрочки
30го погасились рассрочки, который надо погасить в течении 25 дней (или я чего-то не понимаю)
После этого было 3 обычных покупок, которые перевелись в рассрочки
Ещё одна оплата была вчера, оставалось на балансе ещё около 6к, так что овера даже представить не могу, загран покупок не было.
В общем единственное предположение - рассрочки погасились 30го и сегодня мне впаяли штраф.
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 10:48

Re: Альфа-Банк

  Ivanhoe написав:Ещё одна оплата была вчера

оплата с кредитки или таки обычная покупка через ПОС?
вот эта оплата небойсь пока в блоке и прибывает, в Пн-Вт и проведется по счету
а блок именно как "MY_ALFABANK_COM_UA DESYATINNAYA, 4/6 KYIV" и отображается :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 10:52

  clientage написав:
  Ivanhoe написав:Ещё одна оплата была вчера

оплата с кредитки или таки обычная покупка через ПОС?
вот эта оплата небойсь пока в блоке и прибывает, в Пн-Вт и проведется по счету
а блок именно как "MY_ALFABANK_COM_UA DESYATINNAYA, 4/6 KYIV" и отображается :wink:

обычная через поc, она отдельно висит и сумма другая
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 11:09

Re: Альфа-Банк

лаана
а это шо такое вы сделали?
  Ivanhoe написав:30го погасились рассрочки, который надо погасить в течении 25 дней (или я чего-то не понимаю)

погасились или только были начислены очередные платежи, которые действительно мона гасить на протяжении +25 дн?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 11:14

  clientage написав:лаана
а это шо такое вы сделали?
  Ivanhoe написав:30го погасились рассрочки, который надо погасить в течении 25 дней (или я чего-то не понимаю)

погасились или только были начислены очередные платежи, которые действительно мона гасить на протяжении +25 дн?

В выписке указываются как "Погашення щомісячного платежу по заборгованості по програмі «Моментальна розстрочка на картці»"

Как я предполагал это начисление в РД, которое гасить надо на протяжении 25 дней
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 11:18

Re: Альфа-Банк

Ivanhoe написав:
  clientage написав:лаана
а это шо такое вы сделали?
  Ivanhoe написав:30го погасились рассрочки, который надо погасить в течении 25 дней (или я чего-то не понимаю)

погасились или только были начислены очередные платежи, которые действительно мона гасить на протяжении +25 дн?

В выписке указываются как "Погашення щомісячного платежу по заборгованості по програмі «Моментальна розстрочка на картці»"

Как я предполагал это начисление в РД, которое гасить надо на протяжении 25 дней
Это гасится в течении 25 дней
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 11:59

Re: Альфа-Банк

  Інкогніто написав:Это гасится в течении 25 дней

25 день это Понедельник 23.04, но оплата в последний день чревата вылетом с грейса. О чем неоднократно намекала офпред, а главный коневод видать что-то подукрутил.
Щось мені з ТАС "щастить"
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