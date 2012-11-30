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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 кві, 2018 09:04
Ivanhoe написав:
Вопрос к представителю или экспертам
Договор от 30го числа, сегодня сняли денежку. Неужели 25 дней прошло?
Шо за карта/тариф?
Шо указано в МАБе по дате договора?
Шо указано в выписке в МАБе по сути списания?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 22 кві, 2018 09:50
clientage написав: Ivanhoe написав:
Вопрос к представителю или экспертам
Договор от 30го числа, сегодня сняли денежку. Неужели 25 дней прошло?
Шо за карта/тариф?
Шо указано в МАБе по дате договора?
Шо указано в выписке в МАБе по сути списания?
Кредитна карта World 'Максимум'
Договір № ххх від 30.11.2012
MY_ALFABANK_COM_UA DESYATINNAYA, 4/6 KYIV
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Ivanhoe
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Додано: Нед 22 кві, 2018 10:09
Ivanhoe написав:
MY_ALFABANK_COM_UA DESYATINNAYA, 4/6 KYIV
так это блокировка/пеня/комисс ж какая-то
Д.б. шото типа: Списання процентів за користування кредитом
Мож че в запрещенный овер потратили? Там купили шо в заграничном инет-магазе
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 22 кві, 2018 10:19
clientage написав: Ivanhoe написав:
MY_ALFABANK_COM_UA DESYATINNAYA, 4/6 KYIV
так это блокировка/пеня/комисс ж какая-то
Д.б. шото типа: Списання процентів за користування кредитом
Мож че в запрещенный овер потратили? Там купили шо в заграничном инет-магазе
29го погасил задолженность, остались только рассрочки
30го погасились рассрочки, который надо погасить в течении 25 дней (или я чего-то не понимаю)
После этого было 3 обычных покупок, которые перевелись в рассрочки
Ещё одна оплата была вчера, оставалось на балансе ещё около 6к, так что овера даже представить не могу, загран покупок не было.
В общем единственное предположение - рассрочки погасились 30го и сегодня мне впаяли штраф.
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Ivanhoe
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Додано: Нед 22 кві, 2018 10:48
Ivanhoe написав:
Ещё одна оплата была вчера
оплата с кредитки или таки обычная покупка через ПОС?
вот эта оплата небойсь пока в блоке и прибывает, в Пн-Вт и проведется по счету
а блок именно как "MY_ALFABANK_COM_UA DESYATINNAYA, 4/6 KYIV" и отображается
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 22 кві, 2018 10:52
clientage написав: Ivanhoe написав:
Ещё одна оплата была вчера
оплата с кредитки или таки обычная покупка через ПОС?
вот эта оплата небойсь пока в блоке и прибывает, в Пн-Вт и проведется по счету
а блок именно как "MY_ALFABANK_COM_UA DESYATINNAYA, 4/6 KYIV" и отображается
обычная через поc, она отдельно висит и сумма другая
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Ivanhoe
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Додано: Нед 22 кві, 2018 11:09
лаана
а это шо такое вы сделали?
Ivanhoe написав:
30го погасились
рассрочки, который надо погасить в течении 25 дней (или я чего-то не понимаю)
погасились или только были начислены очередные платежи, которые действительно мона гасить на протяжении +25 дн?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 22 кві, 2018 11:14
clientage написав:
лаана
а это шо такое вы сделали?
Ivanhoe написав:
30го погасились
рассрочки, который надо погасить в течении 25 дней (или я чего-то не понимаю)
погасились или только были начислены очередные платежи, которые действительно мона гасить на протяжении +25 дн?
В выписке указываются как "Погашення щомісячного платежу по заборгованості по програмі «Моментальна розстрочка на картці»"
Как я предполагал это начисление в РД, которое гасить надо на протяжении 25 дней
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Додано: Нед 22 кві, 2018 11:18
Ivanhoe написав: clientage написав:
лаана
а это шо такое вы сделали?
Ivanhoe написав:
30го погасились
рассрочки, который надо погасить в течении 25 дней (или я чего-то не понимаю)
погасились или только были начислены очередные платежи, которые действительно мона гасить на протяжении +25 дн?
В выписке указываются как "Погашення щомісячного платежу по заборгованості по програмі «Моментальна розстрочка на картці»"
Как я предполагал это начисление в РД, которое гасить надо на протяжении 25 дней
Это гасится в течении 25 дней
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Інкогніто
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Додано: Нед 22 кві, 2018 11:59
Інкогніто написав:
Это гасится в течении 25 дней
25 день это Понедельник 23.04, но оплата в последний день чревата вылетом с грейса. О чем неоднократно намекала офпред, а главный коневод видать что-то подукрутил.
Щось мені з ТАС "щастить"
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