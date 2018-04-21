да нее, 30+25-31(за март) = 24 апреля -- последний день грейса. Алка указывает в МАБе -2 = 22 апреля...вот може из-за этого коневод шото и нахимичил
...хотя отето назначение платежа
...ну ниочем нуна уточнять таки, шо это за блок/удержание
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 кві, 2018 12:15
да нее, 30+25-31(за март) = 24 апреля -- последний день грейса. Алка указывает в МАБе -2 = 22 апреля...вот може из-за этого коневод шото и нахимичил
...хотя отето назначение платежа
...ну ниочем нуна уточнять таки, шо это за блок/удержание
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 22 кві, 2018 12:33
Re: Альфа-Банк
Имхо, если бы коневод химичил - это были бы операции по счету с соответствующим назначением без всяких блоков. По крайней мере никогда не видел списания банка через блок.
А так - может увели реквизиты карты или клонировали или родственники расплатились по допке.
Правильно пишут что надо разбираться с платежом.
Если есть мобайл - посмотрите пункт мои повидомлення про транзакции. Там все операции есть.
Додано: Нед 22 кві, 2018 12:50
Позвонил на горячку - регулярный платёж. Который запланирован на завтра
И который я сегодня уже анулировал
Додано: Нед 22 кві, 2018 13:09
Коневод может расслабиться,и пусть смузи-реки несут его сами
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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