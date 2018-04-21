RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5577557855795580

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 12:15

  BBC написав:
  Інкогніто написав:Это гасится в течении 25 дней

25 день это Понедельник 23.04, но оплата в последний день чревата вылетом с грейса. О чем неоднократно намекала офпред, а главный коневод видать что-то подукрутил.

да нее, 30+25-31(за март) = 24 апреля -- последний день грейса. Алка указывает в МАБе -2 = 22 апреля...вот може из-за этого коневод шото и нахимичил 8) :evil:
...хотя отето назначение платежа
  Ivanhoe написав:MY_ALFABANK_COM_UA DESYATINNAYA, 4/6 KYIV

...ну ниочем :) нуна уточнять таки, шо это за блок/удержание :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24220
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1951 раз.
Подякували: 2720 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 12:33

Re: Альфа-Банк

Имхо, если бы коневод химичил - это были бы операции по счету с соответствующим назначением без всяких блоков. По крайней мере никогда не видел списания банка через блок.

А так - может увели реквизиты карты или клонировали или родственники расплатились по допке.
Правильно пишут что надо разбираться с платежом.
Если есть мобайл - посмотрите пункт мои повидомлення про транзакции. Там все операции есть.
curiousobro
 
Повідомлень: 931
З нами з: 21.07.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 12:50

Позвонил на горячку - регулярный платёж. Который запланирован на завтра :shock:
И который я сегодня уже анулировал :roll:
Ivanhoe
 
Повідомлень: 25
З нами з: 14.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 13:09

  Ivanhoe написав:Позвонил на горячку - регулярный платёж. Который запланирован на завтра :shock:
И который я сегодня уже анулировал :roll:

Коневод может расслабиться,и пусть смузи-реки несут его сами :D
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1479
З нами з: 03.12.14
Подякував: 130 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 22:32

Ребят,подскажите.Оформил в банке два текущих счёта- в евро и долларах,два номера счёта совпадают полностью.Это как возможно?
Scotch
 
Повідомлень: 459
З нами з: 01.08.10
Подякував: 38 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 22:32

Ребят,подскажите.Оформил в банке два текущих счёта- в евро и долларах,два номера счёта совпадают полностью.Это как возможно?
Scotch
 
Повідомлень: 459
З нами з: 01.08.10
Подякував: 38 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 23:00

  Scotch написав:Ребят,подскажите.Оформил в банке два текущих счёта- в евро и долларах,два номера счёта совпадают полностью.Это как возможно?


конечно. во многих банках так.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34098
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5418 раз.
 
Профіль
9
3
2
  #<1 ... 5577557855795580
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ol_zy, WachtAmRhein і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 985, 986, 987
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
9867 1416340
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 кві, 2018 21:30
WachtAmRhein
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3057, 3058, 3059
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30581 3768820
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 кві, 2018 09:14
BBC
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 542, 543, 544
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5430 1333929
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 кві, 2018 09:15
i_ivanov_80
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6014)
23.04.2018 00:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.