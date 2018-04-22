Вчера вечером оформил без проблем.
Если сейчас зайти по старым ссылкам то пишет что рассрочка в процессе оформления или оформлена.
Может что с инетом или с ссылкой не так.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 кві, 2018 08:57
Додано: Пон 23 кві, 2018 09:04
Тоже все работает. Можно позвонить на горячу- они могут дать код. Но, ВНИМАНИЕ, только на 6 месяцев с комиссией. Сам пробовал,- не мог дождаться СМС и позвонил-получил на 6мес.
Додано: Пон 23 кві, 2018 09:06
Aps
Точно - в ссылку из СМС добавлялась точка в конце, а я не заметил
Кстати, сама страница и кнопки выбора месяцев отрабатывают у меня чётко на WM 10.
Додано: Пон 23 кві, 2018 09:23
Re: Альфа-Банк
Я смотрю отображать все возвраты в выписке это не так важно как отпиливать отмену проверки СVV. Обнаружил возврат за покупку только по балансу...
Додано: Пон 23 кві, 2018 09:38
а вы смотрите ее ниже в выписке. в дату когда эта покупка была.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 10:54
Вопрос к представителю
Почему регулярный платёж запланированный на 23.04 и отменённый 22.04 всё равно провёлся?
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