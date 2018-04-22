Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 кві, 2018 08:57
Vorlon написав:
У кого-то работает страница оформления рассрочки?
Пробую вчера-сегодня, не получается:
Вчера вечером оформил без проблем.
Если сейчас зайти по старым ссылкам то пишет что рассрочка в процессе оформления или оформлена.
Может что с инетом или с ссылкой не так.
Aps
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Додано: Пон 23 кві, 2018 09:04
Aps написав:
Вчера вечером оформил без проблем.
Если сейчас зайти по старым ссылкам то пишет что рассрочка в процессе оформления или оформлена.
Может что с инетом или с ссылкой не так.
Тоже все работает. Можно позвонить на горячу- они могут дать код. Но, ВНИМАНИЕ, только на 6 месяцев с комиссией. Сам пробовал,- не мог дождаться СМС и позвонил-получил на 6мес.
lel
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Додано: Пон 23 кві, 2018 09:06
Aps
Точно - в ссылку из СМС добавлялась точка в конце, а я не заметил
Кстати, сама страница и кнопки выбора месяцев отрабатывают у меня чётко на WM 10.
Vorlon
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Додано: Пон 23 кві, 2018 09:23
Я смотрю отображать все возвраты в выписке это не так важно как отпиливать отмену проверки СVV. Обнаружил возврат за покупку только по балансу...
makor06
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Додано: Пон 23 кві, 2018 09:38
makor06 написав:
Я смотрю отображать все возвраты в выписке это не так важно как отпиливать отмену проверки СVV. Обнаружил возврат за покупку только по балансу...
а вы смотрите ее ниже в выписке. в дату когда эта покупка была.
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IMPRINTER
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Додано: Пон 23 кві, 2018 10:54
Вопрос к представителю
Почему регулярный платёж запланированный на 23.04 и отменённый 22.04 всё равно провёлся?
Ivanhoe
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Додано: Пон 23 кві, 2018 11:36
candidat написав:
А куда делся пункт меню "Сервис" в МАБ, который был предназначен для переписки с банком? Можно было напрямую, без всякой дополнительной идентификации написать в банк, удобно. Теперь что, только по телефону? Я так подозреваю, что в обычном чате на сайте банка никто личные финансовые вопросы обсуждать не будет.
candidat, добрый день. В МАБе убрали опцию «вопрос сотруднику». Сейчас идентифицированным каналом является чат с сотрудником в Альфа-Мобайле.
Alfa_Bank
Представник банку
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Додано: Пон 23 кві, 2018 11:38
Alfa_Bank написав:
Сейчас идентифицированным каналом является чат с сотрудником в Альфа-Мобайле.
На телефоне ж набирать неудобно, тогда уже проще голосом.
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wig
Повідомлень: 2856
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Додано: Пон 23 кві, 2018 11:49
Ivanhoe написав:
Вопрос к представителю
Почему регулярный платёж запланированный на 23.04 и отменённый 22.04 всё равно провёлся?
Ivanhoe, добрый день. Укажите, пожалуйста, в ЛС Ваш ИНН, ФИО, усеченный номер карты.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 4392
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Додано: Пон 23 кві, 2018 12:04
Alfa_Bank написав: clientage написав: Alfa_Bank
, а де уже фича "отключить проверку ЦВВ" в МАБе, выпиляли?
В апликухе пока есть, но при попытке использования пишет какую-то галиматью: "Платёж не разрешён правилами заявок"
Добрый вечер. В связи с увеличением случаев мошенничества в МАБ/Альфа-Мобайл отменена возможность вкл/откл защиту CVV.
Здравствуйте ув.
Alfa_Bank
. А когда уже мы увидим фразу: "В связи с увеличением случаев мошенничества в МАБ/Альфа-Мобайл отменена возможность совершать платежи" ?
ВАМ
Повідомлень: 130
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