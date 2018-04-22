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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5579558055815582>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 08:57

  Vorlon написав:У кого-то работает страница оформления рассрочки?

Пробую вчера-сегодня, не получается:
Зображення


Вчера вечером оформил без проблем.
Если сейчас зайти по старым ссылкам то пишет что рассрочка в процессе оформления или оформлена.
Может что с инетом или с ссылкой не так.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 09:04

  Aps написав:
Вчера вечером оформил без проблем.
Если сейчас зайти по старым ссылкам то пишет что рассрочка в процессе оформления или оформлена.
Может что с инетом или с ссылкой не так.

Тоже все работает. Можно позвонить на горячу- они могут дать код. Но, ВНИМАНИЕ, только на 6 месяцев с комиссией. Сам пробовал,- не мог дождаться СМС и позвонил-получил на 6мес. :mrgreen:
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 09:06

Aps
Точно - в ссылку из СМС добавлялась точка в конце, а я не заметил :oops:

Кстати, сама страница и кнопки выбора месяцев отрабатывают у меня чётко на WM 10.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 09:23

Re: Альфа-Банк

Я смотрю отображать все возвраты в выписке это не так важно как отпиливать отмену проверки СVV. Обнаружил возврат за покупку только по балансу...
makor06
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 09:38

  makor06 написав:Я смотрю отображать все возвраты в выписке это не так важно как отпиливать отмену проверки СVV. Обнаружил возврат за покупку только по балансу...


а вы смотрите ее ниже в выписке. в дату когда эта покупка была.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:54

Вопрос к представителю
Почему регулярный платёж запланированный на 23.04 и отменённый 22.04 всё равно провёлся?
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:36

  candidat написав:А куда делся пункт меню "Сервис" в МАБ, который был предназначен для переписки с банком? Можно было напрямую, без всякой дополнительной идентификации написать в банк, удобно. Теперь что, только по телефону? Я так подозреваю, что в обычном чате на сайте банка никто личные финансовые вопросы обсуждать не будет.

candidat, добрый день. В МАБе убрали опцию «вопрос сотруднику». Сейчас идентифицированным каналом является чат с сотрудником в Альфа-Мобайле.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:38

  Alfa_Bank написав:Сейчас идентифицированным каналом является чат с сотрудником в Альфа-Мобайле.

На телефоне ж набирать неудобно, тогда уже проще голосом.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:49

  Ivanhoe написав:Вопрос к представителю
Почему регулярный платёж запланированный на 23.04 и отменённый 22.04 всё равно провёлся?

Ivanhoe, добрый день. Укажите, пожалуйста, в ЛС Ваш ИНН, ФИО, усеченный номер карты.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 12:04

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Alfa_Bank, а де уже фича "отключить проверку ЦВВ" в МАБе, выпиляли? :evil:
В апликухе пока есть, но при попытке использования пишет какую-то галиматью: "Платёж не разрешён правилами заявок" :evil:

Добрый вечер. В связи с увеличением случаев мошенничества в МАБ/Альфа-Мобайл отменена возможность вкл/откл защиту CVV.

Здравствуйте ув. Alfa_Bank. А когда уже мы увидим фразу: "В связи с увеличением случаев мошенничества в МАБ/Альфа-Мобайл отменена возможность совершать платежи" ?
ВАМ
 
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