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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5579558055815582

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 12:13

  ВАМ написав:Здравствуйте ув. Alfa_Bank. А когда уже мы увидим фразу: "В связи с увеличением случаев мошенничества в МАБ/Альфа-Мобайл отменена возможность совершать платежи" ?


или в связи с участившиемися случаями мошеничества Альфа Банк отказывается от работы с платежными картами - только счета 2620 некарточные и касса.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 12:16

  IMPRINTER написав:или в связи с участившиемися случаями мошеничества Альфа Банк отказывается от работы с платежными картами - только счета 2620 некарточные и касса.

С картами, как раз, все хорошо. Душат депозитчиков и МАБ.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 12:23

  wig написав:
  IMPRINTER написав:или в связи с участившиемися случаями мошеничества Альфа Банк отказывается от работы с платежными картами - только счета 2620 некарточные и касса.

С картами, как раз, все хорошо. Душат депозитчиков и МАБ.


А что хорошего с картами то?

Раньше я не светил нигде реальным СВВ, постирав его с карт на корню, что в условиях отсутствия 3ДС давало дополнительный уровень защиты.

Сейчас чтобы не звонить каждый раз на горячку - надо поперевыпускать карты для инета и светить реальный.

И где тут что-то хорошее?
В попытках защитить оленей - убили хорошую фичу и парадоксально - но уменьшили защиту для тех, кто немного соблюдает гигиену в сети.

Самое убойное - там же на всё приходило и приходит подтверждение в СМС!
То есть - это надо было рассказать кому-то код из СМС. Так тут всё тогда нужно запретить, как и шутливо советуют сегодня.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 12:29

Купили смузисты премию

Карта Platinum Black от Альфа Банка стала победителем премии FinAwards 2018
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 12:34

  curiousobro написав:А что хорошего с картами то?

Раньше я не светил нигде реальным СВВ, постирав его с карт на корню, что в условиях отсутствия 3ДС давало дополнительный уровень защиты.

Так у карты осталась возможность отключить проверку CVV. Эту возможность убрали именно в МАБ, как и чат с сотрудником и полноценное управление рассрочками.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 12:37

Re: Альфа-Банк

А по старому голду рассрочки стали по старому? Пришла смс: "Шановний клієнте! Покупку 2029,8 UAH сплачуйте частинами по 338,31 UA". И все никаких далее ссылок или предложений... А по ворлду на след. день все как положено. Похоже что СМС-ку при отправке обрезали..., чтобы случайно не активировал рассрочку.
...
Был глюк - прислали СМС повторно после запроса в чате.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 13:30

  wig написав:
  IMPRINTER написав:или в связи с участившиемися случаями мошеничества Альфа Банк отказывается от работы с платежными картами - только счета 2620 некарточные и касса.

С картами, как раз, все хорошо. Душат депозитчиков и МАБ.

Поясните,пожалуйста,как душат депозитчиков,а то я как раз хотел депозит открыть. :|
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 13:31

  Scotch написав:Поясните,пожалуйста,как душат депозитчиков,а то я как раз хотел депозит открыть. :|

снятие закончившегося депозита с текущего - с комисией
J
 
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