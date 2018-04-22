или в связи с участившиемися случаями мошеничества Альфа Банк отказывается от работы с платежными картами - только счета 2620 некарточные и касса.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 12:13
или в связи с участившиемися случаями мошеничества Альфа Банк отказывается от работы с платежными картами - только счета 2620 некарточные и касса.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 12:16
С картами, как раз, все хорошо. Душат депозитчиков и МАБ.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 12:23
А что хорошего с картами то?
Раньше я не светил нигде реальным СВВ, постирав его с карт на корню, что в условиях отсутствия 3ДС давало дополнительный уровень защиты.
Сейчас чтобы не звонить каждый раз на горячку - надо поперевыпускать карты для инета и светить реальный.
И где тут что-то хорошее?
В попытках защитить оленей - убили хорошую фичу и парадоксально - но уменьшили защиту для тех, кто немного соблюдает гигиену в сети.
Самое убойное - там же на всё приходило и приходит подтверждение в СМС!
То есть - это надо было рассказать кому-то код из СМС. Так тут всё тогда нужно запретить, как и шутливо советуют сегодня.
Додано: Пон 23 кві, 2018 12:29
Купили смузисты премию
Карта Platinum Black от Альфа Банка стала победителем премии FinAwards 2018
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 23 кві, 2018 12:34
Так у карты осталась возможность отключить проверку CVV. Эту возможность убрали именно в МАБ, как и чат с сотрудником и полноценное управление рассрочками.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 12:37
Re: Альфа-Банк
А по старому голду рассрочки стали по старому? Пришла смс: "Шановний клієнте! Покупку 2029,8 UAH сплачуйте частинами по 338,31 UA". И все никаких далее ссылок или предложений... А по ворлду на след. день все как положено. Похоже что СМС-ку при отправке обрезали..., чтобы случайно не активировал рассрочку.
...
Был глюк - прислали СМС повторно после запроса в чате.
Додано: Пон 23 кві, 2018 13:30
Поясните,пожалуйста,как душат депозитчиков,а то я как раз хотел депозит открыть.
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