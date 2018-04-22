Додано: Пон 23 кві, 2018 12:23

wig написав: IMPRINTER написав: или в связи с участившиемися случаями мошеничества Альфа Банк отказывается от работы с платежными картами - только счета 2620 некарточные и касса. или в связи с участившиемися случаями мошеничества Альфа Банк отказывается от работы с платежными картами - только счета 2620 некарточные и касса.

С картами, как раз, все хорошо. Душат депозитчиков и МАБ. С картами, как раз, все хорошо. Душат депозитчиков и МАБ.

А что хорошего с картами то?Раньше я не светил нигде реальным СВВ, постирав его с карт на корню, что в условиях отсутствия 3ДС давало дополнительный уровень защиты.Сейчас чтобы не звонить каждый раз на горячку - надо поперевыпускать карты для инета и светить реальный.И где тут что-то хорошее?В попытках защитить оленей - убили хорошую фичу и парадоксально - но уменьшили защиту для тех, кто немного соблюдает гигиену в сети.Самое убойное - там же на всё приходило и приходит подтверждение в СМС!То есть - это надо было рассказать кому-то код из СМС. Так тут всё тогда нужно запретить, как и шутливо советуют сегодня.