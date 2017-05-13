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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 кві, 2018 14:19
IMPRINTER
13.05.2017 30.03.2018 Reversal на покупку
Удобно, чо.
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makor06
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Додано: Пон 23 кві, 2018 14:29
makor06 написав:IMPRINTER
13.05.2017 30.03.2018 Reversal на покупку
Удобно, чо.
..усе для удобство и информативности клиента
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
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Додано: Пон 23 кві, 2018 14:41
Если при месячном лимите 10000 грн. на снятие в банкоматах я сниму 10050 грн. - комиссия будет только на превышающие 50 грн., я правильно понимаю?
И когда насчитывается комиссия - сразу после проводки операции по счёту наверное?
Востаннє редагувалось Vorlon
в Пон 23 кві, 2018 14:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 14:41
makor06 написав:IMPRINTER
13.05.2017 30.03.2018 Reversal на покупку
Удобно, чо.
реверсел через год?
а что это было?
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IMPRINTER
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Додано: Пон 23 кві, 2018 14:55
Vorlon написав:
Если при месячном лимите 10000 грн. на снятие в банкоматах я сниму 10050 грн. - комиссия будет только на превышающие 50 грн., я правильно понимаю?
И когда насчитывается комиссия - сразу после проводки операции по счёту наверное?
Тока если снимите, например, двумя суммами = 10000 и 50. А если 1000 и 9050, то на все 9050 влепят комисс, уже некоторые полгода назад попаллли
писали бамагу в отд. и им чото таки вернули
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 23 кві, 2018 15:00
clientage написав: Vorlon написав:
Если при месячном лимите 10000 грн. на снятие в банкоматах я сниму 10050 грн. - комиссия будет только на превышающие 50 грн., я правильно понимаю?
И когда насчитывается комиссия - сразу после проводки операции по счёту наверное?
Тока если снимите, например, двумя суммами = 10000 и 50. А если 1000 и 9050, то на все 9050 влепят комисс, уже некоторые полгода назад попаллли
писали бамагу в отд. и им чото таки вернули
А если полтинник из первого варианта первым по счету проведется?
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Aps
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Додано: Пон 23 кві, 2018 15:05
Aps написав: clientage написав: Vorlon написав:
Если при месячном лимите 10000 грн. на снятие в банкоматах я сниму 10050 грн. - комиссия будет только на превышающие 50 грн., я правильно понимаю?
И когда насчитывается комиссия - сразу после проводки операции по счёту наверное?
Тока если снимите, например, двумя суммами = 10000 и 50. А если 1000 и 9050, то на все 9050 влепят комисс, уже некоторые полгода назад попаллли
писали бамагу в отд. и им чото таки вернули
А если полтинник из первого варианта первым по счету проведется?
Ааа, ещё и в один день эксрементировать собрались? Ну тада адназначна полтинник первый и проведётся, мона и не сомневаться
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 23 кві, 2018 15:13
IMPRINTER билеты на самолет по лоукост тарифу ))) изменилось расписание. Отменил.
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makor06
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Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
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