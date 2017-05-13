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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5580558155825583

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:19

IMPRINTER
13.05.2017 30.03.2018 Reversal на покупку


Удобно, чо. :D
makor06
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:29

  makor06 написав:IMPRINTER
13.05.2017 30.03.2018 Reversal на покупку


Удобно, чо. :D


..усе для удобство и информативности клиента :mrgreen:
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:41

Если при месячном лимите 10000 грн. на снятие в банкоматах я сниму 10050 грн. - комиссия будет только на превышающие 50 грн., я правильно понимаю?

И когда насчитывается комиссия - сразу после проводки операции по счёту наверное?
Востаннє редагувалось Vorlon в Пон 23 кві, 2018 14:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:41

  makor06 написав:IMPRINTER
13.05.2017 30.03.2018 Reversal на покупку


Удобно, чо. :D


реверсел через год? :shock:
а что это было?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:55

  Vorlon написав:Если при месячном лимите 10000 грн. на снятие в банкоматах я сниму 10050 грн. - комиссия будет только на превышающие 50 грн., я правильно понимаю?

И когда насчитывается комиссия - сразу после проводки операции по счёту наверное?

Тока если снимите, например, двумя суммами = 10000 и 50. А если 1000 и 9050, то на все 9050 влепят комисс, уже некоторые полгода назад попаллли :mrgreen:
писали бамагу в отд. и им чото таки вернули :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 15:00

  clientage написав:
  Vorlon написав:Если при месячном лимите 10000 грн. на снятие в банкоматах я сниму 10050 грн. - комиссия будет только на превышающие 50 грн., я правильно понимаю?

И когда насчитывается комиссия - сразу после проводки операции по счёту наверное?

Тока если снимите, например, двумя суммами = 10000 и 50. А если 1000 и 9050, то на все 9050 влепят комисс, уже некоторые полгода назад попаллли :mrgreen:
писали бамагу в отд. и им чото таки вернули :)


А если полтинник из первого варианта первым по счету проведется? :?
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 15:05

  Aps написав:
  clientage написав:
  Vorlon написав:Если при месячном лимите 10000 грн. на снятие в банкоматах я сниму 10050 грн. - комиссия будет только на превышающие 50 грн., я правильно понимаю?

И когда насчитывается комиссия - сразу после проводки операции по счёту наверное?

Тока если снимите, например, двумя суммами = 10000 и 50. А если 1000 и 9050, то на все 9050 влепят комисс, уже некоторые полгода назад попаллли :mrgreen:
писали бамагу в отд. и им чото таки вернули :)


А если полтинник из первого варианта первым по счету проведется? :?

Ааа, ещё и в один день эксрементировать собрались? Ну тада адназначна полтинник первый и проведётся, мона и не сомневаться :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 15:13

IMPRINTER билеты на самолет по лоукост тарифу ))) изменилось расписание. Отменил.
makor06
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