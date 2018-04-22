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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5581558255835584

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 15:53

  IMPRINTER написав:
  makor06 написав:IMPRINTER билеты на самолет по лоукост тарифу ))) изменилось расписание. Отменил.


и что ГОД возвращали?


Скорее всего отменил он в марте 2018, когда стало известно новое расписание.
antey718
 
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 15:54

  Vorlon написав:Если при месячном лимите 10000 грн. на снятие в банкоматах я сниму 10050 грн. - комиссия будет только на превышающие 50 грн., я правильно понимаю?

И когда насчитывается комиссия - сразу после проводки операции по счёту наверное?

Vorlon, добрый день. Комиссия удерживается на сумму превышения лимита на бесплатное снятие (Примечание 3 Тарифов карты). Комиссия списывается в дату проведения операции списания средств со счета.
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З нами з: 18.02.13
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  #<1 ... 5581558255835584
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