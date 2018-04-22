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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 кві, 2018 15:53
IMPRINTER написав: makor06 написав:IMPRINTER
билеты на самолет по лоукост тарифу ))) изменилось расписание. Отменил.
и что ГОД возвращали?
Скорее всего отменил он в марте 2018, когда стало известно новое расписание.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 15:54
Vorlon написав:
Если при месячном лимите 10000 грн. на снятие в банкоматах я сниму 10050 грн. - комиссия будет только на превышающие 50 грн., я правильно понимаю?
И когда насчитывается комиссия - сразу после проводки операции по счёту наверное?
Vorlon, добрый день. Комиссия удерживается на сумму превышения лимита на бесплатное снятие (Примечание 3 Тарифов карты). Комиссия списывается в дату проведения операции списания средств со счета.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 17:22
А що за подія 08/05 в календарі? Я вроді нічого не ставив,РД-15го
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Додано: Пон 23 кві, 2018 17:23
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то что касается кредитки - приближения РД оно автоматом всем ставит
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Додано: Пон 23 кві, 2018 17:33
А сам отвечу, выяснил - это ожидалась оплата после льготного периода ))
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