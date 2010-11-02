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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5581558255835584

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 15:53

  IMPRINTER написав:
  makor06 написав:IMPRINTER билеты на самолет по лоукост тарифу ))) изменилось расписание. Отменил.


и что ГОД возвращали?


Скорее всего отменил он в марте 2018, когда стало известно новое расписание.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 15:54

  Vorlon написав:Если при месячном лимите 10000 грн. на снятие в банкоматах я сниму 10050 грн. - комиссия будет только на превышающие 50 грн., я правильно понимаю?

И когда насчитывается комиссия - сразу после проводки операции по счёту наверное?

Vorlon, добрый день. Комиссия удерживается на сумму превышения лимита на бесплатное снятие (Примечание 3 Тарифов карты). Комиссия списывается в дату проведения операции списания средств со счета.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 17:22

Re: Альфа-Банк

А що за подія 08/05 в календарі? Я вроді нічого не ставив,РД-15гоЗображення
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 17:23

any4key

то что касается кредитки - приближения РД оно автоматом всем ставит
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 17:33

Re: Альфа-Банк

А сам отвечу, выяснил - это ожидалась оплата после льготного периода ))
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:12

  J написав:
  Scotch написав:Поясните,пожалуйста,как душат депозитчиков,а то я как раз хотел депозит открыть. :|

снятие закончившегося депозита с текущего - с комисией


это прикол такой или реально?
тут жена завтра должна идти за депо, грит ей горячка сказала что будет комиссия и все такое. я говорю - то заглючил оператор, а это на самом деле так?
они что - ипанулись?
vovab
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:17

Re: Альфа-Банк

  vovab написав:это прикол такой или реально?

Реально. От шо значить рідко форум читати...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:18

Да всего 1% алле на молочко)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:21

  chipmunk написав:
  vovab написав:это прикол такой или реально?

Реально. От шо значить рідко форум читати...

так депо в укрсоц положили. а он уже сменил вывеску и стал аллой, до этого мы с аллой не работали, и читаю я ветку таськи в основном.

может, совет дадите - какой правильный набор действий для снятия депо с мин потерями, проклять банк :evil: и распрощаться с ним навсегда, в таком случае?
vovab
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:22

  guntherhouse777 написав:Да всего 1% алле на молочко)

ага. там депо в баксах полгода лежало, как раз 1% пришел. и теперь они его типа забрать хотят? де.илы, .ля
vovab
 
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