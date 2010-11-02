Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 кві, 2018 15:53
IMPRINTER написав: makor06 написав: IMPRINTER
билеты на самолет по лоукост тарифу ))) изменилось расписание. Отменил.
и что ГОД возвращали?
Скорее всего отменил он в марте 2018, когда стало известно новое расписание.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 15:54
Vorlon написав:
Если при месячном лимите 10000 грн. на снятие в банкоматах я сниму 10050 грн. - комиссия будет только на превышающие 50 грн., я правильно понимаю?
И когда насчитывается комиссия - сразу после проводки операции по счёту наверное?
Vorlon, добрый день. Комиссия удерживается на сумму превышения лимита на бесплатное снятие (Примечание 3 Тарифов карты). Комиссия списывается в дату проведения операции списания средств со счета.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 23 кві, 2018 17:22
А що за подія 08/05 в календарі? Я вроді нічого не ставив,РД-15го
any4key
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Додано: Пон 23 кві, 2018 17:23
any4key то что касается кредитки - приближения РД оно автоматом всем ставит
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IMPRINTER
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Додано: Пон 23 кві, 2018 17:33
А сам отвечу, выяснил - это ожидалась оплата после льготного периода ))
any4key
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Додано: Вів 24 кві, 2018 17:12
J написав: Scotch написав:
Поясните,пожалуйста,как душат депозитчиков,а то я как раз хотел депозит открыть.
снятие закончившегося депозита с текущего - с комисией
это прикол такой или реально?
тут жена завтра должна идти за депо, грит ей горячка сказала что будет комиссия и все такое. я говорю - то заглючил оператор, а это на самом деле так?
они что - ипанулись?
vovab
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Додано: Вів 24 кві, 2018 17:17
vovab написав:
это прикол такой или реально?
Реально. От шо значить рідко форум читати...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Вів 24 кві, 2018 17:18
Да всего 1% алле на молочко)
guntherhouse777
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Додано: Вів 24 кві, 2018 17:21
chipmunk написав: vovab написав:
это прикол такой или реально?
Реально. От шо значить рідко форум читати...
так депо в укрсоц положили. а он уже сменил вывеску и стал аллой, до этого мы с аллой не работали, и читаю я ветку таськи в основном.
может, совет дадите - какой правильный набор действий для снятия депо с мин потерями, проклять банк
и распрощаться с ним навсегда, в таком случае?
vovab
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Додано: Вів 24 кві, 2018 17:22
guntherhouse777 написав:
Да всего 1% алле на молочко)
ага. там депо в баксах полгода лежало, как раз 1% пришел. и теперь они его типа забрать хотят? де.илы, .ля
vovab
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