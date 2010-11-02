Ніби можна відкрити картпакет, в МАБ кинути з поточного на картку, зняти гроші і шустро закрити пакет
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Додано: Вів 24 кві, 2018 17:40
Re: Альфа-Банк
Ніби можна відкрити картпакет, в МАБ кинути з поточного на картку, зняти гроші і шустро закрити пакет
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Вів 24 кві, 2018 17:42
Ага.
Якщо валюта Ультру слід відкривати, якщо гривня можна Комфортом обмежитись.
Додано: Вів 24 кві, 2018 18:07
Re: Альфа-Банк
Бо дуже дешевий. Принаймі був недавно.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Вів 24 кві, 2018 18:19
Re: Альфа-Банк
Ультру дадут бесплатно только если в банке лежит 70000грв в эквиваленте.
Додано: Вів 24 кві, 2018 18:29
Ультру дают бесплатно, а абонка только через следующий месяц начнется, если в течение текущего месяца открыть, снять и закрыть, то будет без абонки. Но там карты именные надо ждать пока приедут, хотя можно попробовать активировать их как только номера в мабе засветятся и вроде как потом в кассе получить без карты на руках... Как вариант открыть сберегательный - перевести на него и через 14 дней снять. Или с текущего нельзя сбер открыть?
Додано: Вів 24 кві, 2018 18:47
Ультру дают бесплатно, а абонка только через следующий месяц начнется, если в течение текущего месяца открыть, снять и закрыть, то будет без абонки.
Да-да. Дадут бесплатно, но чтоб не платить абонку надо иметь 70000грв в банке. Я тут месяц назад тоже возмущалась этим 1% за возврат депозита. В итоге пришлось оставить им 3000 чтоб снять другие мелкие депо без потерь. Кстати, сегодня хотела заказать деньги на завтра, но на горячке в 17-05 сказали что с кассиром сегодня уже соединить не могут. Кончился уже рабочий день у кассира. Надо завтра звонить и заказывать
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