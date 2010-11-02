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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5582558355845585

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 891
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 891
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:40

Re: Альфа-Банк

  vovab написав:может, совет дадите - какой правильный набор действий для снятия депо с мин потерями, проклять банк :evil: и распрощаться с ним навсегда, в таком случае?

Ніби можна відкрити картпакет, в МАБ кинути з поточного на картку, зняти гроші і шустро закрити пакет
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:42

  chipmunk написав:
  vovab написав:может, совет дадите - какой правильный набор действий для снятия депо с мин потерями, проклять банк :evil: и распрощаться с ним навсегда, в таком случае?

Ніби можна відкрити картпакет, в МАБ кинути з поточного на картку, зняти гроші і шустро закрити пакет

Ага.
Якщо валюта Ультру слід відкривати, якщо гривня можна Комфортом обмежитись.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 18:03

Добрый вечер! А почему Комфорт для валюты нельзя?
Nona9
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 18:07

Re: Альфа-Банк

Бо дуже дешевий. Принаймі був недавно.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 18:19

Re: Альфа-Банк

Ультру дадут бесплатно только если в банке лежит 70000грв в эквиваленте.
Nanet
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 18:29

  Nanet написав:Ультру дадут бесплатно только если в банке лежит 70000грв в эквиваленте.

Ультру дают бесплатно, а абонка только через следующий месяц начнется, если в течение текущего месяца открыть, снять и закрыть, то будет без абонки. Но там карты именные надо ждать пока приедут, хотя можно попробовать активировать их как только номера в мабе засветятся и вроде как потом в кассе получить без карты на руках... Как вариант открыть сберегательный - перевести на него и через 14 дней снять. Или с текущего нельзя сбер открыть?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 18:47

  ol_zy написав:
  Nanet написав:Ультру дадут бесплатно только если в банке лежит 70000грв в эквиваленте.

Ультру дают бесплатно, а абонка только через следующий месяц начнется, если в течение текущего месяца открыть, снять и закрыть, то будет без абонки.
Да-да. Дадут бесплатно, но чтоб не платить абонку надо иметь 70000грв в банке. Я тут месяц назад тоже возмущалась этим 1% за возврат депозита. В итоге пришлось оставить им 3000 чтоб снять другие мелкие депо без потерь. Кстати, сегодня хотела заказать деньги на завтра, но на горячке в 17-05 сказали что с кассиром сегодня уже соединить не могут. Кончился уже рабочий день у кассира. Надо завтра звонить и заказывать
Nanet
 
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