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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 кві, 2018 21:39
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Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 24 кві, 2018 22:15
BBC
наверное просто небыло пластика в отделении где он формлял
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