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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 кві, 2018 21:39
Квесторе_поверніться написав: mephala написав:
валютная карта к комфорту тоже мгновенна как и гривневая
Неіменну валютну в Комфорті не дають.
Давно?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 24 кві, 2018 22:15
BBC
наверное просто небыло пластика в отделении где он формлял
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Додано: Вів 24 кві, 2018 23:21
BBC написав: Квесторе_поверніться написав: mephala написав:
валютная карта к комфорту тоже мгновенна как и гривневая
Неіменну валютну в Комфорті не дають.
Давно?
Я переходил с комфорта на ультру. Делали именную в долларах. Сказали только именная.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 23:24
Для банків дешевше приймати гроші через сертифікати які фонд не гарантує і по яким платять 5% до податку ніж через депозит де 4% до податку ?
І чому не випустити імені сертифікати з гарантією фонду ?https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLe ... _29.01.pdf
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Сер 25 кві, 2018 06:01
Картка Platinum Black в євро. Якщо знімати євро в банкоматах за кордоном, комісії АльфаБанку не буде? В межах ліміту, звісно.
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