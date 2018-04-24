RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5583558455855586

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 892
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 892
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 21:39

  Квесторе_поверніться написав:
  mephala написав:валютная карта к комфорту тоже мгновенна как и гривневая

Неіменну валютну в Комфорті не дають.

Давно?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13188
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1007 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 22:15

BBC

наверное просто небыло пластика в отделении где он формлял
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34138
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5422 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 23:21

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  mephala написав:валютная карта к комфорту тоже мгновенна как и гривневая

Неіменну валютну в Комфорті не дають.

Давно?


Я переходил с комфорта на ультру. Делали именную в долларах. Сказали только именная.
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 956
З нами з: 04.09.10
Подякував: 104 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 23:24

Для банків дешевше приймати гроші через сертифікати які фонд не гарантує і по яким платять 5% до податку ніж через депозит де 4% до податку ?
І чому не випустити імені сертифікати з гарантією фонду ?

https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLe ... _29.01.pdf
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6966
З нами з: 18.06.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 06:01

Re: Альфа-Банк

Картка Platinum Black в євро. Якщо знімати євро в банкоматах за кордоном, комісії АльфаБанку не буде? В межах ліміту, звісно.
Кочевник
 
Повідомлень: 280
З нами з: 16.02.17
Подякував: 42 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 07:25

  Кочевник написав:Картка Platinum Black в євро. Якщо знімати євро в банкоматах за кордоном, комісії АльфаБанку не буде? В межах ліміту, звісно.


до эквивалента 30000 гривен. 1000 евро выходит. 1100- уже перебор.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2288
З нами з: 04.02.12
Подякував: 175 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 08:29

  mephala написав:
  vovab написав:может, совет дадите - какой правильный набор действий для снятия депо с мин потерями, проклять банк :evil: и распрощаться с ним навсегда, в таком случае?


132 раз повторяю.
1) открыть депозит ощадный. перекинуть деньги на него и дать отлежаться 14 дней деньгам. затем снять в кассе под ноль.
2) открыть ультру (нужно ждать так как карты именные)и перекинуть на нее деньги. снять и сразу ультру закрыть. все действия должны быть в пределах одного месяца

ЗЫ
пришла идея еще одного варика но пусть уж офпред до конца разжует выйдет ли.
открыть комфорт и к нему валютную карту за 50 грн.
но это нужно знать что валютная карта к комфорту тоже мгновенна как и гривневая.
тогда за 50 грн можно будет за один поход управится.


это надо в теме закрепить :)
всем спасибо за ответы
vovab
 
Повідомлень: 375
З нами з: 24.01.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 08:33

  Квесторе_поверніться написав:
  mephala написав:валютная карта к комфорту тоже мгновенна как и гривневая

Неіменну валютну в Комфорті не дають.

Дають. Я отримував півтора місяця назад.
Andrew75
 
Повідомлень: 725
З нами з: 30.09.15
Подякував: 108 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5583558455855586
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, angler, АндрейМ, lel, ROLF, Кочевник і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 986, 987, 988
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
9875 1418175
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 кві, 2018 08:54
lel
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3059, 3060, 3061
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30606 3772331
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 кві, 2018 07:40
VLADPn
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 544, 545, 546
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5455 1335624
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 кві, 2018 07:19
VLADPn
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55858)
25.04.2018 09:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.