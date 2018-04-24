Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 кві, 2018 21:39
Квесторе_поверніться написав: mephala написав:
валютная карта к комфорту тоже мгновенна как и гривневая
Неіменну валютну в Комфорті не дають.
Давно?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Вів 24 кві, 2018 22:15
BBC наверное просто небыло пластика в отделении где он формлял
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Додано: Вів 24 кві, 2018 23:21
BBC написав: Квесторе_поверніться написав: mephala написав:
валютная карта к комфорту тоже мгновенна как и гривневая
Неіменну валютну в Комфорті не дають.
Давно?
Я переходил с комфорта на ультру. Делали именную в долларах. Сказали только именная.
Інкогніто
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Додано: Вів 24 кві, 2018 23:24
Для банків дешевше приймати гроші через сертифікати які фонд не гарантує і по яким платять 5% до податку ніж через депозит де 4% до податку ?
І чому не випустити імені сертифікати з гарантією фонду ?
https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLe ... _29.01.pdf
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Додано: Сер 25 кві, 2018 06:01
Картка Platinum Black в євро. Якщо знімати євро в банкоматах за кордоном, комісії АльфаБанку не буде? В межах ліміту, звісно.
Кочевник
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Додано: Сер 25 кві, 2018 07:25
Кочевник написав:
Картка Platinum Black в євро. Якщо знімати євро в банкоматах за кордоном, комісії АльфаБанку не буде? В межах ліміту, звісно.
до эквивалента 30000 гривен. 1000 евро выходит. 1100- уже перебор.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Додано: Сер 25 кві, 2018 08:29
mephala написав: vovab написав:
может, совет дадите - какой правильный набор действий для снятия депо с мин потерями, проклять банк
и распрощаться с ним навсегда, в таком случае?
132 раз повторяю.
1) открыть депозит ощадный. перекинуть деньги на него и дать отлежаться 14 дней деньгам. затем снять в кассе под ноль.
2) открыть ультру (нужно ждать так как карты именные)и перекинуть на нее деньги. снять и сразу ультру закрыть. все действия должны быть в пределах одного месяца
ЗЫ
пришла идея еще одного варика но пусть уж офпред до конца разжует выйдет ли.
открыть комфорт и к нему валютную карту за 50 грн.
но это нужно знать что валютная карта к комфорту тоже мгновенна как и гривневая.
тогда за 50 грн можно будет за один поход управится.
это надо в теме закрепить
всем спасибо за ответы
vovab
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Додано: Сер 25 кві, 2018 08:33
Квесторе_поверніться написав: mephala написав:
валютная карта к комфорту тоже мгновенна как и гривневая
Неіменну валютну в Комфорті не дають.
Дають. Я отримував півтора місяця назад.
Andrew75
Повідомлень: 725
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