alex_b
да этот день и последующее вранье про многочисленные просьбы трудящихся об отключении сбера мы помним ... леша даже не удержался - прислал письмо, что отключит с 26.04, но отключил вечером 25.04.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 09:51
alex_b
да этот день и последующее вранье про многочисленные просьбы трудящихся об отключении сбера мы помним ... леша даже не удержался - прислал письмо, что отключит с 26.04, но отключил вечером 25.04.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 10:37
Без комісії, але блокувалась якась сума в розмірі близько 3-5%, яка потім поверталась на рахунок. Тобто маючи на рахунку 100 євро, фактично знімете близько 95-97.
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