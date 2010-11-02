Додано: Сер 25 кві, 2018 09:51

alex_b



да этот день и последующее вранье про многочисленные просьбы трудящихся об отключении сбера мы помним ... леша даже не удержался - прислал письмо, что отключит с 26.04, но отключил вечером 25.04.

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