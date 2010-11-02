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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5584558555865587

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 892
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 892
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:51

alex_b

да этот день и последующее вранье про многочисленные просьбы трудящихся об отключении сбера мы помним ... леша даже не удержался - прислал письмо, что отключит с 26.04, но отключил вечером 25.04.
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:37

  Кочевник написав:Картка Platinum Black в євро. Якщо знімати євро в банкоматах за кордоном, комісії АльфаБанку не буде? В межах ліміту, звісно.

Без комісії, але блокувалась якась сума в розмірі близько 3-5%, яка потім поверталась на рахунок. Тобто маючи на рахунку 100 євро, фактично знімете близько 95-97.
Son of Sun
 
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  #<1 ... 5584558555865587
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