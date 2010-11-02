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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 09:51
alex_b
да этот день и последующее вранье про многочисленные просьбы трудящихся об отключении сбера мы помним ... леша даже не удержался - прислал письмо, что отключит с 26.04, но отключил вечером 25.04.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 10:37
Кочевник написав:
Картка Platinum Black в євро. Якщо знімати євро в банкоматах за кордоном, комісії АльфаБанку не буде? В межах ліміту, звісно.
Без комісії, але блокувалась якась сума в розмірі близько 3-5%, яка потім поверталась на рахунок. Тобто маючи на рахунку 100 євро, фактично знімете близько 95-97.
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Son of Sun
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Додано: Сер 25 кві, 2018 10:40
Son of Sun написав:
але блокувалась якась сума в розмірі близько 3-5%, яка потім поверталась на рахунок.
який логічний сенс в цьому действії?
+50грн !
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greenozon
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Додано: Сер 25 кві, 2018 10:41
greenozon написав: Son of Sun написав:
але блокувалась якась сума в розмірі близько 3-5%, яка потім поверталась на рахунок.
який логічний сенс в цьому действії?
Ймовірно, блокується потенційна комісія, яка потім повертається на карту.
Пишу про свою практику отримання готівки закордоном. Можливо, такий банкомат з такими умовами знайшов
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Son of Sun
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Додано: Сер 25 кві, 2018 10:47
greenozon написав: Son of Sun написав:
але блокувалась якась сума в розмірі близько 3-5%, яка потім поверталась на рахунок.
який логічний сенс в цьому действії?
чтоб в случае изменения курса валюты у вас карта не ушла в несанкцовер
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Додано: Сер 25 кві, 2018 10:48
Який може бути овер при знятті валюти у валюті карти?
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Кочевник
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Додано: Сер 25 кві, 2018 10:54
Кочевник написав:
Який може бути овер при знятті валюти у валюті карти?
в этой ситуации лочат, т.к. наперед не знают с каких средств пойдет списание своих или кредитных, т.к. по некоторым т.п. это принципиально.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 11:51
vovab написав: mephala написав: vovab написав:
может, совет дадите - какой правильный набор действий для снятия депо с мин потерями, проклять банк
и распрощаться с ним навсегда, в таком случае?
132 раз повторяю.
1) открыть депозит ощадный. перекинуть деньги на него и дать отлежаться 14 дней деньгам. затем снять в кассе под ноль.
2) открыть ультру (нужно ждать так как карты именные)и перекинуть на нее деньги. снять и сразу ультру закрыть. все действия должны быть в пределах одного месяца
ЗЫ
пришла идея еще одного варика но пусть уж офпред до конца разжует выйдет ли.
открыть комфорт и к нему валютную карту за 50 грн.
но это нужно знать что валютная карта к комфорту тоже мгновенна как и гривневая.
тогда за 50 грн можно будет за один поход управится.
это надо в теме закрепить
всем спасибо за ответы
комфорт тоже кстати платен хоть и дешевле ультры. так что его тоже нужно закрывать если не планируете пользоваться.
преимущество комфорта для этой схемы что карты не именные и не нужно ждать их выпуска (при наличии пластика в отделении естессно)
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mephala
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Додано: Сер 25 кві, 2018 12:19
Andrew75 написав: Квесторе_поверніться написав: mephala написав:
валютная карта к комфорту тоже мгновенна как и гривневая
Неіменну валютну в Комфорті не дають.
Дають. Я отримував півтора місяця назад.
Добрый день. В Пакете Комфорт можно выпустить неименную карту в валюте. Неименные карты можно выпустить только в рамках Комфорта. Все 4 карты в Пакете могут быть мгновенного выпуска.
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Сер 25 кві, 2018 12:04
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