RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5585558655875588>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 892
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 892
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:51

alex_b

да этот день и последующее вранье про многочисленные просьбы трудящихся об отключении сбера мы помним ... леша даже не удержался - прислал письмо, что отключит с 26.04, но отключил вечером 25.04.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34141
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5422 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:37

  Кочевник написав:Картка Platinum Black в євро. Якщо знімати євро в банкоматах за кордоном, комісії АльфаБанку не буде? В межах ліміту, звісно.

Без комісії, але блокувалась якась сума в розмірі близько 3-5%, яка потім поверталась на рахунок. Тобто маючи на рахунку 100 євро, фактично знімете близько 95-97.
Son of Sun
 
Повідомлень: 175
З нами з: 25.04.14
Подякував: 82 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:40

Re: Альфа-Банк

  Son of Sun написав:але блокувалась якась сума в розмірі близько 3-5%, яка потім поверталась на рахунок.


який логічний сенс в цьому действії?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1937
З нами з: 01.06.14
Подякував: 154 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:41

  greenozon написав:
  Son of Sun написав:але блокувалась якась сума в розмірі близько 3-5%, яка потім поверталась на рахунок.


який логічний сенс в цьому действії?

Ймовірно, блокується потенційна комісія, яка потім повертається на карту.
Пишу про свою практику отримання готівки закордоном. Можливо, такий банкомат з такими умовами знайшов
Son of Sun
 
Повідомлень: 175
З нами з: 25.04.14
Подякував: 82 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:47

  greenozon написав:
  Son of Sun написав:але блокувалась якась сума в розмірі близько 3-5%, яка потім поверталась на рахунок.


який логічний сенс в цьому действії?


чтоб в случае изменения курса валюты у вас карта не ушла в несанкцовер
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34141
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5422 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:48

Re: Альфа-Банк

Який може бути овер при знятті валюти у валюті карти?
Кочевник
 
Повідомлень: 281
З нами з: 16.02.17
Подякував: 42 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:54

  Кочевник написав:Який може бути овер при знятті валюти у валюті карти?


в этой ситуации лочат, т.к. наперед не знают с каких средств пойдет списание своих или кредитных, т.к. по некоторым т.п. это принципиально.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34141
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5422 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:51

  vovab написав:
  mephala написав:
  vovab написав:может, совет дадите - какой правильный набор действий для снятия депо с мин потерями, проклять банк :evil: и распрощаться с ним навсегда, в таком случае?


132 раз повторяю.
1) открыть депозит ощадный. перекинуть деньги на него и дать отлежаться 14 дней деньгам. затем снять в кассе под ноль.
2) открыть ультру (нужно ждать так как карты именные)и перекинуть на нее деньги. снять и сразу ультру закрыть. все действия должны быть в пределах одного месяца

ЗЫ
пришла идея еще одного варика но пусть уж офпред до конца разжует выйдет ли.
открыть комфорт и к нему валютную карту за 50 грн.
но это нужно знать что валютная карта к комфорту тоже мгновенна как и гривневая.
тогда за 50 грн можно будет за один поход управится.


это надо в теме закрепить :)
всем спасибо за ответы


комфорт тоже кстати платен хоть и дешевле ультры. так что его тоже нужно закрывать если не планируете пользоваться.
преимущество комфорта для этой схемы что карты не именные и не нужно ждать их выпуска (при наличии пластика в отделении естессно)
mephala
 
Повідомлень: 2930
З нами з: 07.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:19

  Andrew75 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  mephala написав:валютная карта к комфорту тоже мгновенна как и гривневая

Неіменну валютну в Комфорті не дають.

Дають. Я отримував півтора місяця назад.

Добрый день. В Пакете Комфорт можно выпустить неименную карту в валюте. Неименные карты можно выпустить только в рамках Комфорта. Все 4 карты в Пакете могут быть мгновенного выпуска.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4394
З нами з: 18.02.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 14:24

Подскажите,сколько по времени делают именные карты?
Scotch
 
Повідомлень: 462
З нами з: 01.08.10
Подякував: 38 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5585558655875588>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: angler, isen, mephala і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3060, 3061, 3062
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30616 3773052
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 кві, 2018 15:38
Вкладчик1234
БМ БАНК 1 ... 477, 478, 479
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
4786 770410
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 кві, 2018 15:34
badboy_russian
А-Банк 1 ... 986, 987, 988
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
9879 1418522
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 кві, 2018 14:32
Oktawa
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55876)
25.04.2018 16:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.