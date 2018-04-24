Додано: Сер 25 кві, 2018 15:44

давным давно в сказочные времена депозит в банке можно было открыть без разных заморочек в виде нагрузки обязательных продуктов.

раньше то как - принес денюжку в кассу и в кассе тебе так же выдали.

а сейчас никто из банков так открывать не хочет депозиты потому что закон запрещает банкам чудить с самим возвратом депозитов а депозит перечисленный на текущий или карточный счет уже считается выданным. вот они и придумали как обойти этот запрет и просто не оформляют депозиты без условия что по окончанию он перечисляется на счет клиенту. ну а дальше можно выкручивать руки клиенту как банку заблагорассудится.

так что дерут 1% не за возврат депозита.

дерут 1% за то что получаете наличман с текущего счета куда падает депозит по завершению и считается уже выданным. так что правильная формулировка - удержание 1% за получение наличных средств с текущего счета.



ЗЫ

это кстати еще одна зарубка в общий мешок беспредела банков.