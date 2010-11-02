Мне больше 10 дней, при этом никакой информации о готовности не было, периодически заходил в отделение.Scotch написав:Подскажите,сколько по времени делают именные карты?
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Додано: Сер 25 кві, 2018 14:28
Re: Альфа-Банк
Мне больше 10 дней, при этом никакой информации о готовности не было, периодически заходил в отделение.
Додано: Сер 25 кві, 2018 14:35
отд. №13, Киев, пр. Победы, 20
3..4 раб. дн -- в Пн. заказал, в Пт. получил
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 25 кві, 2018 14:58
Можете поподробнее что за прекрасный 1% за возврат депозита? Как то провтыкал : (
Даже один в поле воин если он по русски скроен
Додано: Сер 25 кві, 2018 15:44
Re: Альфа-Банк
давным давно в сказочные времена депозит в банке можно было открыть без разных заморочек в виде нагрузки обязательных продуктов.
раньше то как - принес денюжку в кассу и в кассе тебе так же выдали.
а сейчас никто из банков так открывать не хочет депозиты потому что закон запрещает банкам чудить с самим возвратом депозитов а депозит перечисленный на текущий или карточный счет уже считается выданным. вот они и придумали как обойти этот запрет и просто не оформляют депозиты без условия что по окончанию он перечисляется на счет клиенту. ну а дальше можно выкручивать руки клиенту как банку заблагорассудится.
так что дерут 1% не за возврат депозита.
дерут 1% за то что получаете наличман с текущего счета куда падает депозит по завершению и считается уже выданным. так что правильная формулировка - удержание 1% за получение наличных средств с текущего счета.
ЗЫ
это кстати еще одна зарубка в общий мешок беспредела банков.
Востаннє редагувалось mephala в Сер 25 кві, 2018 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 кві, 2018 15:46
Re: Альфа-Банк
Клиентов с картсчетами эти чудеса не касаются
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 25 кві, 2018 15:48
clientage
это в текущей редакции тарифов не касается. но что будет если им вздумается поменять тарифы?
раньше и за получение наличмана с текущего процент не брали.
Додано: Сер 25 кві, 2018 15:50
Дасс, тут Алка савсем не пердсказуема
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 25 кві, 2018 15:56
У меня картсчет есть (правда самой карты нет). 1% не должны содрать? Деньги ведь по окончании срока депозита все равно могут упасть на текущий. Речь о валюте.
Даже один в поле воин если он по русски скроен
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:02
Очень даже касается. Начиная с третьей выплаты в месяц - та же комиссия.
Кроме того, комиссию 1% сейчас берут и за снятие с некоторых видов депозита напрямую, без всяких карточных/текущих. Даже, если эти депо открывались ДО введения этой комиссии.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:26
Мы на днях сняли депо более $1500 с Ультры без всяких лимитов и комисс, менагер -> касса = анлим, именно для Срочного Депо (не Сбера)
... делайте хоть что-нибудь!
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