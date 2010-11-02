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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5586558755885589>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 892
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 892
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 14:28

Re: Альфа-Банк

Scotch написав:Подскажите,сколько по времени делают именные карты?
Мне больше 10 дней, при этом никакой информации о готовности не было, периодически заходил в отделение.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 14:35

  Scotch написав:Подскажите,сколько по времени делают именные карты?

отд. №13, Киев, пр. Победы, 20
3..4 раб. дн -- в Пн. заказал, в Пт. получил :P
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clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 14:58

  Nanet написав:
  ol_zy написав:
  Nanet написав:Ультру дадут бесплатно только если в банке лежит 70000грв в эквиваленте.

Ультру дают бесплатно, а абонка только через следующий месяц начнется, если в течение текущего месяца открыть, снять и закрыть, то будет без абонки.
Да-да. Дадут бесплатно, но чтоб не платить абонку надо иметь 70000грв в банке. Я тут месяц назад тоже возмущалась этим 1% за возврат депозита. В итоге пришлось оставить им 3000 чтоб снять другие мелкие депо без потерь. Кстати, сегодня хотела заказать деньги на завтра, но на горячке в 17-05 сказали что с кассиром сегодня уже соединить не могут. Кончился уже рабочий день у кассира. Надо завтра звонить и заказывать
Можете поподробнее что за прекрасный 1% за возврат депозита? Как то провтыкал : (
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badboy_russian
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:44

Re: Альфа-Банк

давным давно в сказочные времена депозит в банке можно было открыть без разных заморочек в виде нагрузки обязательных продуктов.
раньше то как - принес денюжку в кассу и в кассе тебе так же выдали.
а сейчас никто из банков так открывать не хочет депозиты потому что закон запрещает банкам чудить с самим возвратом депозитов а депозит перечисленный на текущий или карточный счет уже считается выданным. вот они и придумали как обойти этот запрет и просто не оформляют депозиты без условия что по окончанию он перечисляется на счет клиенту. ну а дальше можно выкручивать руки клиенту как банку заблагорассудится.
так что дерут 1% не за возврат депозита.
дерут 1% за то что получаете наличман с текущего счета куда падает депозит по завершению и считается уже выданным. так что правильная формулировка - удержание 1% за получение наличных средств с текущего счета.

ЗЫ
это кстати еще одна зарубка в общий мешок беспредела банков.
Востаннє редагувалось mephala в Сер 25 кві, 2018 15:47, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:46

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:так что дерут 1% не за возврат депозита.
дерут 1% за то что получаете наличман с текущего счета куда падает депозит по завершению. так что правильная формулировка - удержание 1% за получение наличных средств с текущего счета.

Клиентов с картсчетами эти чудеса не касаются :wink: :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:48

clientage
это в текущей редакции тарифов не касается. но что будет если им вздумается поменять тарифы?
раньше и за получение наличмана с текущего процент не брали.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:50

  mephala написав:clientage
это в текущей редакции тарифов не касается. но что будет если им вздумается поменять тарифы?
раньше и за получение наличмана с текущего процент не брали.

Дасс, тут Алка савсем не пердсказуема :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:56

  clientage написав:
  mephala написав:так что дерут 1% не за возврат депозита.
дерут 1% за то что получаете наличман с текущего счета куда падает депозит по завершению. так что правильная формулировка - удержание 1% за получение наличных средств с текущего счета.

Клиентов с картсчетами эти чудеса не касаются :wink: :wink:
У меня картсчет есть (правда самой карты нет). 1% не должны содрать? Деньги ведь по окончании срока депозита все равно могут упасть на текущий. Речь о валюте.
Даже один в поле воин если он по русски скроен
badboy_russian
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:02

  clientage написав:
  mephala написав:так что дерут 1% не за возврат депозита.
дерут 1% за то что получаете наличман с текущего счета куда падает депозит по завершению. так что правильная формулировка - удержание 1% за получение наличных средств с текущего счета.

Клиентов с картсчетами эти чудеса не касаются :wink: :wink:

Очень даже касается. Начиная с третьей выплаты в месяц - та же комиссия.
Кроме того, комиссию 1% сейчас берут и за снятие с некоторых видов депозита напрямую, без всяких карточных/текущих. Даже, если эти депо открывались ДО введения этой комиссии.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:26

  wig написав:
  clientage написав:
  mephala написав:так что дерут 1% не за возврат депозита.
дерут 1% за то что получаете наличман с текущего счета куда падает депозит по завершению. так что правильная формулировка - удержание 1% за получение наличных средств с текущего счета.

Клиентов с картсчетами эти чудеса не касаются :wink: :wink:

Очень даже касается. Начиная с третьей выплаты в месяц - та же комиссия.
Кроме того, комиссию 1% сейчас берут и за снятие с некоторых видов депозита напрямую, без всяких карточных/текущих. Даже, если эти депо открывались ДО введения этой комиссии.

Мы на днях сняли депо более $1500 с Ультры без всяких лимитов и комисс, менагер -> касса = анлим, именно для Срочного Депо (не Сбера) :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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