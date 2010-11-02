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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:27
clientage Карта требовалась или достаточно было самого картсчета?
Даже один в поле воин если он по русски скроен
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:28
Нужна рабочая карта!
Картсчет БЕЗ активной карты НЕ работает
... делайте хоть что-нибудь!
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