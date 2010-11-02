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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5586558755885589

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 892
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 892
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:27

clientage Карта требовалась или достаточно было самого картсчета?
Даже один в поле воин если он по русски скроен
badboy_russian
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:28

  badboy_russian написав:clientage Карта требовалась или достаточно было самого картсчета?

Нужна рабочая карта!
Картсчет БЕЗ активной карты НЕ работает
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 5586558755885589
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