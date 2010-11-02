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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:27
clientage Карта требовалась или достаточно было самого картсчета?
Даже один в поле воин если он по русски скроен
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:28
Нужна рабочая карта!
Картсчет БЕЗ активной карты НЕ работает
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 25 кві, 2018 18:09
главное помнить что согласно текущим тарифам снятие наличмана с картсчета не лимитировано по сумме но лимитировано по количеству в месяц если операция проводится с проведением карты по терминалу.
при превышении количества подходов будет тот же комисс в 1%.
потому лучше кассиру давать только ордер от менеджера и не давать ей в руки карту. а то одному тут разорвали выплату на три части с удержанием комисса на третей сумме.
Додано: Сер 25 кві, 2018 18:52
ребус від Али
Колеги, може, хтось стикався з такою ситуацією.
Карта Максимум Ворлд. РД 3 числа. 31 березня залив бензин на 1600,64 грн, прийшла смс із пропозицією розстрочки, підтвердив. Очікував активаціі цієї розстрочки, але 3-го квітня смс про активацію не прийшла, тому загасив цю суму з Ощадного , щоб не платити абонплати 60 грн. А вже ввечері, після 18,00 год., прийшла знов смс із пропозицією розстрочки на цю ж покупку. Я вирішив, що клас, зараз активую розстрочку і мій баланс доступних коштів стане більшим на суму розстрочки, тобто 1600,64 грн. Активував, підтвердження прийшло. Але баланс так досі і не змінився. Тобто я два рази, виходить, заплатив 1600,64 грн: один раз цілком всю суму, коли гасив її з Ощадного, а другий раз я тепер винен цю ж суму ще й в розстрочку !
Зараз мій баланс такий:
Доступний кредит 24 657,57 UAH (ліміт: 44 150,00 UAH)
Повна сума заборгованості по
"Моментальній розстрочці на картці" - 21 093,07 грн
Загальний баланс - 19 492,43 UAH
Всі витрати за картою у розстрочках. Тобто Сума розстрочок повинна дорівнювати сумі загального балансу. Але я винен рівно на 1600,64 грн більше . (21093,07-19492,43=1600,64 грн)
Чи це був черговий збій з боку Али, коли вона вдруге запропонувала цю розстрочку після РД, чи,таки, баланс доступних коштів збільшиться в наступну РД ? В кого які думки ?
Додано: Сер 25 кві, 2018 20:19
Re: Альфа-Банк
Дякую, заспокоїли
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