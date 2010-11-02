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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5587558855895590>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 892
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 892
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:27

clientage Карта требовалась или достаточно было самого картсчета?
Даже один в поле воин если он по русски скроен
badboy_russian
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:28

  badboy_russian написав:clientage Карта требовалась или достаточно было самого картсчета?

Нужна рабочая карта!
Картсчет БЕЗ активной карты НЕ работает
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 18:09

  clientage написав:
  badboy_russian написав:clientage Карта требовалась или достаточно было самого картсчета?

Нужна рабочая карта!
Картсчет БЕЗ активной карты НЕ работает

главное помнить что согласно текущим тарифам снятие наличмана с картсчета не лимитировано по сумме но лимитировано по количеству в месяц если операция проводится с проведением карты по терминалу.
при превышении количества подходов будет тот же комисс в 1%.
потому лучше кассиру давать только ордер от менеджера и не давать ей в руки карту. а то одному тут разорвали выплату на три части с удержанием комисса на третей сумме.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 18:52

ребус від Али

Колеги, може, хтось стикався з такою ситуацією.

Карта Максимум Ворлд. РД 3 числа. 31 березня залив бензин на 1600,64 грн, прийшла смс із пропозицією розстрочки, підтвердив. Очікував активаціі цієї розстрочки, але 3-го квітня смс про активацію не прийшла, тому загасив цю суму з Ощадного , щоб не платити абонплати 60 грн. А вже ввечері, після 18,00 год., прийшла знов смс із пропозицією розстрочки на цю ж покупку. Я вирішив, що клас, зараз активую розстрочку і мій баланс доступних коштів стане більшим на суму розстрочки, тобто 1600,64 грн. Активував, підтвердження прийшло. Але баланс так досі і не змінився. Тобто я два рази, виходить, заплатив 1600,64 грн: один раз цілком всю суму, коли гасив її з Ощадного, а другий раз я тепер винен цю ж суму ще й в розстрочку !
Зараз мій баланс такий:
Доступний кредит 24 657,57 UAH (ліміт: 44 150,00 UAH)
Повна сума заборгованості по
"Моментальній розстрочці на картці" - 21 093,07 грн


Загальний баланс - 19 492,43 UAH

Всі витрати за картою у розстрочках. Тобто Сума розстрочок повинна дорівнювати сумі загального балансу. Але я винен рівно на 1600,64 грн більше . (21093,07-19492,43=1600,64 грн)

Чи це був черговий збій з боку Али, коли вона вдруге запропонувала цю розстрочку після РД, чи,таки, баланс доступних коштів збільшиться в наступну РД ? В кого які думки ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 19:23

maxprofit
у вас зараз на картці власні кошти у сумі 1600,64
casper12
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 20:19

Re: Альфа-Банк

Дякую, заспокоїли
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 22:05

Re: Альфа-Банк

камрады, нужна помощь по свифтам.
как с ними у Аллы?
свифт делается только с текущего счета или возможен нал от физика?
комиссия тоже должна на нем присутствовать для списания?
возможен вариант внесения нала и отправки в тот же день?
банк-корреспондент спишет еще что-то с суммы перевода или зачислит контрагенту полную сумму?
сколько у Аллы идет перевод?
если эквивалент больше 150 к.грн. - еще нужно что-то, кроме инвойса, паспорта и кода?

или лучше пойти к бегемоту с теми же вопросами? )))
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 22:28

  yuri1978 написав:банк-корреспондент спишет еще что-то с суммы перевода или зачислит контрагенту полную сумму?

это зависит от тарифов принимающей стороны а не отправляющей. алла например при принятии на счет по свифту не берет мзду. а тот же универсал при зачислении свифта на счет удержит 1%.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 22:43

  mephala написав:
  yuri1978 написав:банк-корреспондент спишет еще что-то с суммы перевода или зачислит контрагенту полную сумму?

это зависит от тарифов принимающей стороны а не отправляющей. алла например при принятии на счет по свифту не берет мзду. а тот же универсал при зачислении свифта на счет удержит 1%.


речь о тарифо банков корреспондентов .. при чем тут плата за зачисление ...
а будет ли что-то откусано ими это оговаривается с банком-отправителем - это четко прописано в тарифах какая комисс, если корреспонденты ничего не откусят и какая если откусят
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 22:55

пожелания в техотдел. по облегчению жизни клиента

Дорогая представитель банка, передайте пожелания в техотдел. по облегчению жизни клиента :wink:
Форма пополнения картой другого банка. Альфа заинтересована в таких операциях и поэтому должна сделать ее максимально удобной!! - но пока я плююсь с этой формы..
Зображення
В этой форме ужасно неудобно:
1 копипастить номер карты, т.к. приходится выделять каждую 4-ку цифр отдельно и вставлять в свое поле - 4 копипаста.
2 вводить CVV-код тыкая по кнопкам. Я так понимаю это защита от ботов? но какие боты в залогиненной сессии, или что предотвращает этот крейзи набор кнопочек? :shock:

Посмотрим как делает другой банк.
Зображення
Для ввода номера карты нужен один копипаст - в одно большое поле, и CVV тоже вводится напрямую без ненужных кнопочек, причем эта форма для любого пользователя , т.е. не залогиненого - и они не боятся ботов, или чего там еще!
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