Альфа НЕ зацікавлена, бо це для неї збиток ваще-то. 0.5% не 2%, як за еквайрінг, уже випиляний Постернаком, но всьо же тоже хлєб....
Менше довбіть в рельсу - довше сервіс проживе
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 23:05
Альфа НЕ зацікавлена, бо це для неї збиток ваще-то. 0.5% не 2%, як за еквайрінг, уже випиляний Постернаком, но всьо же тоже хлєб....
Менше довбіть в рельсу - довше сервіс проживе
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