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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5587558855895590

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 892
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 892
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 23:05

  keep написав:Дорогая представитель банка, передайте пожелания в техотдел. по облегчению жизни клиента :)
Форма пополнения картой другого банка. Альфа заинтересована в таких операциях и поэтому должна сделать ее максимально удобной!!


Альфа НЕ зацікавлена, бо це для неї збиток ваще-то. 0.5% не 2%, як за еквайрінг, уже випиляний Постернаком, но всьо же тоже хлєб....
Менше довбіть в рельсу - довше сервіс проживе :mrgreen:
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 07:16

Re: Альфа-Банк

  keep написав:2 вводить CVV-код тыкая по кнопкам. Я так понимаю это защита от ботов? но какие боты в залогиненной сессии, или что предотвращает этот крейзи набор кнопочек?

Это защита от кейлоггеров, которые могут стырить ваш цвв
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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  #<1 ... 5587558855895590
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