RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5587558855895590

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 892
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 892
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 23:05

  keep написав:Дорогая представитель банка, передайте пожелания в техотдел. по облегчению жизни клиента :)
Форма пополнения картой другого банка. Альфа заинтересована в таких операциях и поэтому должна сделать ее максимально удобной!!


Альфа НЕ зацікавлена, бо це для неї збиток ваще-то. 0.5% не 2%, як за еквайрінг, уже випиляний Постернаком, но всьо же тоже хлєб....
Менше довбіть в рельсу - довше сервіс проживе :mrgreen:
Nighthawk
 
Повідомлень: 988
З нами з: 17.07.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 07:16

Re: Альфа-Банк

  keep написав:2 вводить CVV-код тыкая по кнопкам. Я так понимаю это защита от ботов? но какие боты в залогиненной сессии, или что предотвращает этот крейзи набор кнопочек?

Это защита от кейлоггеров, которые могут стырить ваш цвв
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20397
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 4511 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 10:12

  IMPRINTER написав:
  mephala написав:
  yuri1978 написав:банк-корреспондент спишет еще что-то с суммы перевода или зачислит контрагенту полную сумму?

это зависит от тарифов принимающей стороны а не отправляющей. алла например при принятии на счет по свифту не берет мзду. а тот же универсал при зачислении свифта на счет удержит 1%.


речь о тарифо банков корреспондентов .. при чем тут плата за зачисление ...
а будет ли что-то откусано ими это оговаривается с банком-отправителем - это четко прописано в тарифах какая комисс, если корреспонденты ничего не откусят и какая если откусят


если речь идет о промежуточном банке через который проганяются бабки то его комиссии должны быть включены в тариф стоимости отправки свифта. во всяком случае в тех банках где я спрашивал про отправку свифта не говорили что посредник еще откусит дополнительно.
mephala
 
Повідомлень: 2934
З нами з: 07.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 10:13

  maxprofit написав:Колеги, може, хтось стикався з такою ситуацією.

Карта Максимум Ворлд. РД 3 числа. 31 березня залив бензин на 1600,64 грн, прийшла смс із пропозицією розстрочки, підтвердив. Очікував активаціі цієї розстрочки, але 3-го квітня смс про активацію не прийшла, тому загасив цю суму з Ощадного , щоб не платити абонплати 60 грн. А вже ввечері, після 18,00 год., прийшла знов смс із пропозицією розстрочки на цю ж покупку. Я вирішив, що клас, зараз активую розстрочку і мій баланс доступних коштів стане більшим на суму розстрочки, тобто 1600,64 грн. Активував, підтвердження прийшло. Але баланс так досі і не змінився. Тобто я два рази, виходить, заплатив 1600,64 грн: один раз цілком всю суму, коли гасив її з Ощадного, а другий раз я тепер винен цю ж суму ще й в розстрочку !
Зараз мій баланс такий:
Доступний кредит 24 657,57 UAH (ліміт: 44 150,00 UAH)
Повна сума заборгованості по
"Моментальній розстрочці на картці" - 21 093,07 грн


Загальний баланс - 19 492,43 UAH

Всі витрати за картою у розстрочках. Тобто Сума розстрочок повинна дорівнювати сумі загального балансу. Але я винен рівно на 1600,64 грн більше . (21093,07-19492,43=1600,64 грн)

Чи це був черговий збій з боку Али, коли вона вдруге запропонувала цю розстрочку після РД, чи,таки, баланс доступних коштів збільшиться в наступну РД ? В кого які думки ?

maxprofit, доброго дня. Якщо питання ще актуальне, вкажіть, будь ласка, в особистому повідомленні номер рахунку та ПІБ.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4397
З нами з: 18.02.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 10:24

  yuri1978 написав:камрады, нужна помощь по свифтам.
как с ними у Аллы?
свифт делается только с текущего счета или возможен нал от физика?
комиссия тоже должна на нем присутствовать для списания?
возможен вариант внесения нала и отправки в тот же день?
банк-корреспондент спишет еще что-то с суммы перевода или зачислит контрагенту полную сумму?
сколько у Аллы идет перевод?
если эквивалент больше 150 к.грн. - еще нужно что-то, кроме инвойса, паспорта и кода?

или лучше пойти к бегемоту с теми же вопросами? )))

yuri1978, добрый день. Ознакомьтесь, пожалуйста, с информацией о выполнении перевода Свифт на сайте банка по ссылке: https://alfabank.ua/private-persons/pay ... fers/swift.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4397
З нами з: 18.02.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 10:31

  Alfa_Bank написав:yuri1978, добрый день. Ознакомьтесь, пожалуйста, с информацией о выполнении перевода Свифт на сайте банка по ссылке: https://alfabank.ua/private-persons/pay ... fers/swift.

то я прочитал )))
комисс на сайте - 1%, горячка утверждает 500 грн. максимум.
куда бежать, где правду искать?
может вы ответите по сути вопросов?
yuri1978
 
Повідомлень: 694
З нами з: 14.01.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 10:43

  keep написав:Дорогая представитель банка, передайте пожелания в техотдел. по облегчению жизни клиента :wink:
Форма пополнения картой другого банка. Альфа заинтересована в таких операциях и поэтому должна сделать ее максимально удобной!! - но пока я плююсь с этой формы..
Зображення
В этой форме ужасно неудобно:
1 копипастить номер карты, т.к. приходится выделять каждую 4-ку цифр отдельно и вставлять в свое поле - 4 копипаста.
2 вводить CVV-код тыкая по кнопкам. Я так понимаю это защита от ботов? но какие боты в залогиненной сессии, или что предотвращает этот крейзи набор кнопочек? :shock:

Посмотрим как делает другой банк.
Зображення
Для ввода номера карты нужен один копипаст - в одно большое поле, и CVV тоже вводится напрямую без ненужных кнопочек, причем эта форма для любого пользователя , т.е. не залогиненого - и они не боятся ботов, или чего там еще!

keep, добрый день. Пожелания переданы.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4397
З нами з: 18.02.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:18

Alfa_Bank доброго дня. Откаментируйте плз инфу полукченную от сотрудника отделения на Троещине Киев.

Итак, заинтересовал ваш продукт Депозитний сертифікат на пред’явника. Ставка по нему при 18- ти месячном размещении 5% в долларах.https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLe ... _29.01.pdf
Звоню в отделение поинтересоваться сугубо организационными моментами... что да как. И тут узнаю:
- сам сертификат никто на руки не выдаёт, его запечатывают в чёрный конверт и прячут в банке :shock: На руки только квитанция о внесении денег? Это ПРАВДА?
- сумма денег (валюты) размещённая на этот сертификат не подпадает под ФГВФО? Такое вообще возможно?
- и последнее на что ответа вообще получить не смог. При размещении денег на этом сертификате, пакет УЛЬТРА, который есть у меня, остаётся бесплатным, так как одно из условий бесплатности пакета - деньги на счёте в банке от 70000 грн?

Спасибо.
skorpi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 457
З нами з: 28.07.11
Подякував: 8 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5587558855895590
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, Ой+, Pudu pudu, skorpi, Sungsam, vitaliy1111 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1500, 1501, 1502
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15016 2125423
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 кві, 2018 12:16
Ой+
Банк Альянс 1 ... 8, 9, 10
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
92 15604
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 кві, 2018 12:12
Вкладчик1234
Банк Глобус 1 ... 323, 324, 325
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3245 441399
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 кві, 2018 12:04
bub-har
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55898)
26.04.2018 13:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.