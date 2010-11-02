Додано: Чет 26 кві, 2018 12:18

доброго дня. Откаментируйте плз инфу полукченную от сотрудника отделения на Троещине Киев.Итак, заинтересовал ваш продукт. Ставка по нему при 18- ти месячном размещении 5% в долларах.Звоню в отделение поинтересоваться сугубо организационными моментами... что да как. И тут узнаю:- сам сертификат никто на руки не выдаёт, его запечатывают в чёрный конверт и прячут в банкеНа руки только квитанция о внесении денег? Это ПРАВДА?- сумма денег (валюты) размещённая на этот сертификат не подпадает под ФГВФО? Такое вообще возможно?- и последнее на что ответа вообще получить не смог. При размещении денег на этом сертификате, пакет УЛЬТРА, который есть у меня, остаётся бесплатным, так как одно из условий бесплатности пакета - деньги на счёте в банке от 70000 грн?Спасибо.