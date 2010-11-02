keep написав:Дорогая представитель банка, передайте пожелания в техотдел. по облегчению жизни клиента Форма пополнения картой другого банка. Альфа заинтересована в таких операциях и поэтому должна сделать ее максимально удобной!!
Альфа НЕ зацікавлена, бо це для неї збиток ваще-то. 0.5% не 2%, як за еквайрінг, уже випиляний Постернаком, но всьо же тоже хлєб.... Менше довбіть в рельсу - довше сервіс проживе
yuri1978 написав:банк-корреспондент спишет еще что-то с суммы перевода или зачислит контрагенту полную сумму?
это зависит от тарифов принимающей стороны а не отправляющей. алла например при принятии на счет по свифту не берет мзду. а тот же универсал при зачислении свифта на счет удержит 1%.
речь о тарифо банков корреспондентов .. при чем тут плата за зачисление ... а будет ли что-то откусано ими это оговаривается с банком-отправителем - это четко прописано в тарифах какая комисс, если корреспонденты ничего не откусят и какая если откусят
если речь идет о промежуточном банке через который проганяются бабки то его комиссии должны быть включены в тариф стоимости отправки свифта. во всяком случае в тех банках где я спрашивал про отправку свифта не говорили что посредник еще откусит дополнительно.
maxprofit написав:Колеги, може, хтось стикався з такою ситуацією.
Карта Максимум Ворлд. РД 3 числа. 31 березня залив бензин на 1600,64 грн, прийшла смс із пропозицією розстрочки, підтвердив. Очікував активаціі цієї розстрочки, але 3-го квітня смс про активацію не прийшла, тому загасив цю суму з Ощадного , щоб не платити абонплати 60 грн. А вже ввечері, після 18,00 год., прийшла знов смс із пропозицією розстрочки на цю ж покупку. Я вирішив, що клас, зараз активую розстрочку і мій баланс доступних коштів стане більшим на суму розстрочки, тобто 1600,64 грн. Активував, підтвердження прийшло. Але баланс так досі і не змінився. Тобто я два рази, виходить, заплатив 1600,64 грн: один раз цілком всю суму, коли гасив її з Ощадного, а другий раз я тепер винен цю ж суму ще й в розстрочку ! Зараз мій баланс такий: Доступний кредит 24 657,57 UAH (ліміт: 44 150,00 UAH) Повна сума заборгованості по "Моментальній розстрочці на картці" - 21 093,07 грн
Загальний баланс - 19 492,43 UAH
Всі витрати за картою у розстрочках. Тобто Сума розстрочок повинна дорівнювати сумі загального балансу. Але я винен рівно на 1600,64 грн більше . (21093,07-19492,43=1600,64 грн)
Чи це був черговий збій з боку Али, коли вона вдруге запропонувала цю розстрочку після РД, чи,таки, баланс доступних коштів збільшиться в наступну РД ? В кого які думки ?
maxprofit, доброго дня. Якщо питання ще актуальне, вкажіть, будь ласка, в особистому повідомленні номер рахунку та ПІБ.
yuri1978 написав:камрады, нужна помощь по свифтам. как с ними у Аллы? свифт делается только с текущего счета или возможен нал от физика? комиссия тоже должна на нем присутствовать для списания? возможен вариант внесения нала и отправки в тот же день? банк-корреспондент спишет еще что-то с суммы перевода или зачислит контрагенту полную сумму? сколько у Аллы идет перевод? если эквивалент больше 150 к.грн. - еще нужно что-то, кроме инвойса, паспорта и кода?
или лучше пойти к бегемоту с теми же вопросами? )))
keep написав:Дорогая представитель банка, передайте пожелания в техотдел. по облегчению жизни клиента Форма пополнения картой другого банка. Альфа заинтересована в таких операциях и поэтому должна сделать ее максимально удобной!! - но пока я плююсь с этой формы.. В этой форме ужасно неудобно: 1 копипастить номер карты, т.к. приходится выделять каждую 4-ку цифр отдельно и вставлять в свое поле - 4 копипаста. 2 вводить CVV-код тыкая по кнопкам. Я так понимаю это защита от ботов? но какие боты в залогиненной сессии, или что предотвращает этот крейзи набор кнопочек?
Посмотрим как делает другой банк. Для ввода номера карты нужен один копипаст - в одно большое поле, и CVV тоже вводится напрямую без ненужных кнопочек, причем эта форма для любого пользователя , т.е. не залогиненого - и они не боятся ботов, или чего там еще!
Alfa_Bank доброго дня. Откаментируйте плз инфу полукченную от сотрудника отделения на Троещине Киев.
Итак, заинтересовал ваш продукт Депозитний сертифікат на пред’явника. Ставка по нему при 18- ти месячном размещении 5% в долларах.https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLe ... _29.01.pdf Звоню в отделение поинтересоваться сугубо организационными моментами... что да как. И тут узнаю: - сам сертификат никто на руки не выдаёт, его запечатывают в чёрный конверт и прячут в банке На руки только квитанция о внесении денег? Это ПРАВДА? - сумма денег (валюты) размещённая на этот сертификат не подпадает под ФГВФО? Такое вообще возможно? - и последнее на что ответа вообще получить не смог. При размещении денег на этом сертификате, пакет УЛЬТРА, который есть у меня, остаётся бесплатным, так как одно из условий бесплатности пакета - деньги на счёте в банке от 70000 грн?