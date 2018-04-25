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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5588558955905591

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 892
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 892
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:31

Re: Альфа-Банк

  Вкладчик1234 написав:5. Трежеря США, с практически эталонным нулевым риском, дают 3% в долларах


простий фізик має змогу із ними працювати?
а через різні брокерні прокладки вже не так буде цікаов (і просто)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:45

  skorpi написав:Alfa_Bank доброго дня. Откаментируйте плз инфу полукченную от сотрудника отделения на Троещине Киев.

Итак, заинтересовал ваш продукт Депозитний сертифікат на пред’явника. Ставка по нему при 18- ти месячном размещении 5% в долларах.https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLe ... _29.01.pdf
Звоню в отделение поинтересоваться сугубо организационными моментами... что да как. И тут узнаю:
- сам сертификат никто на руки не выдаёт, его запечатывают в чёрный конверт и прячут в банке :shock: На руки только квитанция о внесении денег? Это ПРАВДА?
- сумма денег (валюты) размещённая на этот сертификат не подпадает под ФГВФО? Такое вообще возможно?
- и последнее на что ответа вообще получить не смог. При размещении денег на этом сертификате, пакет УЛЬТРА, который есть у меня, остаётся бесплатным, так как одно из условий бесплатности пакета - деньги на счёте в банке от 70000 грн?

Спасибо.


закон не гарантирует вклады в виде депозитного сертификата на предъявителя - только по именнгым лепосертифыикатам
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 13:01

IMPRINTER :) , с предъявителем разобрались...
skorpi
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 13:48

  yuri1978 написав:
  Alfa_Bank написав:yuri1978, добрый день. Ознакомьтесь, пожалуйста, с информацией о выполнении перевода Свифт на сайте банка по ссылке: https://alfabank.ua/private-persons/pay ... fers/swift.

то я прочитал )))
комисс на сайте - 1%, горячка утверждает 500 грн. максимум.
куда бежать, где правду искать?
может вы ответите по сути вопросов?

yuri1978, на сайте тарифы указаны корректно. Укажите, пожалуйста: валюту перевода, в какую страну будет отправлен перевод, назначение перевода.
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