skorpi написав:Alfa_Bank доброго дня. Откаментируйте плз инфу полукченную от сотрудника отделения на Троещине Киев.
Итак, заинтересовал ваш продукт Депозитний сертифікат на пред’явника. Ставка по нему при 18- ти месячном размещении 5% в долларах.https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLe ... _29.01.pdf Звоню в отделение поинтересоваться сугубо организационными моментами... что да как. И тут узнаю: - сам сертификат никто на руки не выдаёт, его запечатывают в чёрный конверт и прячут в банке На руки только квитанция о внесении денег? Это ПРАВДА? - сумма денег (валюты) размещённая на этот сертификат не подпадает под ФГВФО? Такое вообще возможно? - и последнее на что ответа вообще получить не смог. При размещении денег на этом сертификате, пакет УЛЬТРА, который есть у меня, остаётся бесплатным, так как одно из условий бесплатности пакета - деньги на счёте в банке от 70000 грн?
Спасибо.
закон не гарантирует вклады в виде депозитного сертификата на предъявителя - только по именнгым лепосертифыикатам
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