Додано: Чет 26 кві, 2018 15:41

По пакету ультра 2 снятия в месяц через кассу делаются льготно - без комиссии.

При этом учитывается дата визита к кассе или дата проведения по счёту?

На практике завтра сниму, а потом 4 дня выходных - это пойдёт в апрель или в май?



Есть в том же пакете Ультра валютная карта - эти 2 снятия на всё-про-всё (на один ИНН 2 снятия и всё) или на каждую валюту/счёт свои два снятия?

Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?