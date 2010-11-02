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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5589559055915592>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 892
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 892
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:31

Re: Альфа-Банк

  Вкладчик1234 написав:5. Трежеря США, с практически эталонным нулевым риском, дают 3% в долларах


простий фізик має змогу із ними працювати?
а через різні брокерні прокладки вже не так буде цікаов (і просто)
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:45

  skorpi написав:Alfa_Bank доброго дня. Откаментируйте плз инфу полукченную от сотрудника отделения на Троещине Киев.

Итак, заинтересовал ваш продукт Депозитний сертифікат на пред’явника. Ставка по нему при 18- ти месячном размещении 5% в долларах.https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLe ... _29.01.pdf
Звоню в отделение поинтересоваться сугубо организационными моментами... что да как. И тут узнаю:
- сам сертификат никто на руки не выдаёт, его запечатывают в чёрный конверт и прячут в банке :shock: На руки только квитанция о внесении денег? Это ПРАВДА?
- сумма денег (валюты) размещённая на этот сертификат не подпадает под ФГВФО? Такое вообще возможно?
- и последнее на что ответа вообще получить не смог. При размещении денег на этом сертификате, пакет УЛЬТРА, который есть у меня, остаётся бесплатным, так как одно из условий бесплатности пакета - деньги на счёте в банке от 70000 грн?

Спасибо.


закон не гарантирует вклады в виде депозитного сертификата на предъявителя - только по именнгым лепосертифыикатам
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 13:01

IMPRINTER :) , с предъявителем разобрались...
skorpi
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 13:48

  yuri1978 написав:
  Alfa_Bank написав:yuri1978, добрый день. Ознакомьтесь, пожалуйста, с информацией о выполнении перевода Свифт на сайте банка по ссылке: https://alfabank.ua/private-persons/pay ... fers/swift.

то я прочитал )))
комисс на сайте - 1%, горячка утверждает 500 грн. максимум.
куда бежать, где правду искать?
может вы ответите по сути вопросов?

yuri1978, на сайте тарифы указаны корректно. Укажите, пожалуйста: валюту перевода, в какую страну будет отправлен перевод, назначение перевода.
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 15:16

  skorpi написав:Alfa_Bank доброго дня. Откаментируйте плз инфу полукченную от сотрудника отделения на Троещине Киев.

Итак, заинтересовал ваш продукт Депозитний сертифікат на пред’явника. Ставка по нему при 18- ти месячном размещении 5% в долларах.https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLe ... _29.01.pdf
Звоню в отделение поинтересоваться сугубо организационными моментами... что да как. И тут узнаю:
- сам сертификат никто на руки не выдаёт, его запечатывают в чёрный конверт и прячут в банке :shock: На руки только квитанция о внесении денег? Это ПРАВДА?
- сумма денег (валюты) размещённая на этот сертификат не подпадает под ФГВФО? Такое вообще возможно?
- и последнее на что ответа вообще получить не смог. При размещении денег на этом сертификате, пакет УЛЬТРА, который есть у меня, остаётся бесплатным, так как одно из условий бесплатности пакета - деньги на счёте в банке от 70000 грн?

Спасибо.

Skorpi, добрый день.
- Банковский продукт "Депозит с выдачей сберегательного (депозитного) сертификата на предъявителя" оформляется в пакете с услугой хранения сертификата в банке. При этом услуга хранения не тарифицируется. Данное предложение связано с обеспечением безопасности средств клиента (от кражи, уничтожения вследствие пожаров, наводнений и т.д.). На руки клиент получает, помимо квитанции о внесении денежных средств, Соглашение о размещении вклада "Депозит с выдачей сберегательного (депозитного) сертификата на предъявителя", Соглашение о передаче Сертификата на предъявителя, Акт передачи сертификата на хранение. На основании перечисленных документов клиент сможет получить свои средства в дату окончания вклада.
- Вклад с выдачей сертификата на предъявителя не гарантируется ФГВ согласно статье 26 Закона Украины "Про систему гарантирования вкладов физических лиц".
- Остаток средств по вкладу с выдачей депозитного сертификата также учитывается при расчете комиссии за обслуживание Пакета.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 15:41

дата проведения или дата проводки?

По пакету ультра 2 снятия в месяц через кассу делаются льготно - без комиссии.
При этом учитывается дата визита к кассе или дата проведения по счёту?
На практике завтра сниму, а потом 4 дня выходных - это пойдёт в апрель или в май?

Есть в том же пакете Ультра валютная карта - эти 2 снятия на всё-про-всё (на один ИНН 2 снятия и всё) или на каждую валюту/счёт свои два снятия?
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 15:44

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank
прикольно алла пляшет.
от купил я в банке сертификат на предъявителя. на 5К баксов.
оставил его хранить в банке.
через пол года приходит ко мне чел которому был я должен и говорит верни долг.
КАК я могу отдать этому челу долг вашим сертификатом на предъявителя? только лично прийти в банк и забрать сертификат?
если это так - то какое это тогда на предъявителя?

ЗЫ
или от услуги хранения можно отказаться забрав сертификат с собой?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 15:50

  Alfa_Bank написав:Skorpi, добрый день.
- Банковский продукт "Депозит с выдачей сберегательного (депозитного) сертификата на предъявителя" оформляется в пакете с услугой хранения сертификата в банке. При этом услуга хранения не тарифицируется. Данное предложение связано с обеспечением безопасности средств клиента (от кражи, уничтожения вследствие пожаров, наводнений и т.д.). На руки клиент получает, помимо квитанции о внесении денежных средств, Соглашение о размещении вклада "Депозит с выдачей сберегательного (депозитного) сертификата на предъявителя", Соглашение о передаче Сертификата на предъявителя, Акт передачи сертификата на хранение. На основании перечисленных документов клиент сможет получить свои средства в дату окончания вклада.
- Вклад с выдачей сертификата на предъявителя не гарантируется ФГВ согласно статье 26 Закона Украины "Про систему гарантирования вкладов физических лиц".
- Остаток средств по вкладу с выдачей депозитного сертификата также учитывается при расчете комиссии за обслуживание Пакета.


а в чем тогда его смысл?
суть такого продукта - это по сути квази-денежная функция .. я могу его показать как средство обеспечения долга к примеру или просто подариьть комуто на день рождения ... в этом же его суть, что купить может одно лицо, а монетизировать другое - поэтому он не гарантируется Фондом.
А вы создали по сути обычный депозит, который негарантируется Фондом, т.е. в этом продукте остались только его негативные свойства и ниодного положительного ради которого люди его брали мирившись с негарантированностью

я в шоке от тотальной бездарности продуктовиков альфы.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 16:15

  IMPRINTER написав:я в шоке от тотальной бездарности продуктовиков альфы.

... проктологов ...
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 16:34

  ALEF написав:По пакету ультра 2 снятия в месяц через кассу делаются льготно - без комиссии.
При этом учитывается дата визита к кассе или дата проведения по счёту?
На практике завтра сниму, а потом 4 дня выходных - это пойдёт в апрель или в май?

Есть в том же пакете Ультра валютная карта - эти 2 снятия на всё-про-всё (на один ИНН 2 снятия и всё) или на каждую валюту/счёт свои два снятия?


Кажись, оф пред говорил, что по дате снятия а не проводки.
demichh
 
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