skorpi написав:Alfa_Bank доброго дня. Откаментируйте плз инфу полукченную от сотрудника отделения на Троещине Киев.
Итак, заинтересовал ваш продукт Депозитний сертифікат на пред’явника. Ставка по нему при 18- ти месячном размещении 5% в долларах.https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLe ... _29.01.pdf Звоню в отделение поинтересоваться сугубо организационными моментами... что да как. И тут узнаю: - сам сертификат никто на руки не выдаёт, его запечатывают в чёрный конверт и прячут в банке На руки только квитанция о внесении денег? Это ПРАВДА? - сумма денег (валюты) размещённая на этот сертификат не подпадает под ФГВФО? Такое вообще возможно? - и последнее на что ответа вообще получить не смог. При размещении денег на этом сертификате, пакет УЛЬТРА, который есть у меня, остаётся бесплатным, так как одно из условий бесплатности пакета - деньги на счёте в банке от 70000 грн?
Спасибо.
закон не гарантирует вклады в виде депозитного сертификата на предъявителя - только по именнгым лепосертифыикатам
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skorpi написав:Alfa_Bank доброго дня. Откаментируйте плз инфу полукченную от сотрудника отделения на Троещине Киев.
Итак, заинтересовал ваш продукт Депозитний сертифікат на пред’явника. Ставка по нему при 18- ти месячном размещении 5% в долларах.https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLe ... _29.01.pdf Звоню в отделение поинтересоваться сугубо организационными моментами... что да как. И тут узнаю: - сам сертификат никто на руки не выдаёт, его запечатывают в чёрный конверт и прячут в банке На руки только квитанция о внесении денег? Это ПРАВДА? - сумма денег (валюты) размещённая на этот сертификат не подпадает под ФГВФО? Такое вообще возможно? - и последнее на что ответа вообще получить не смог. При размещении денег на этом сертификате, пакет УЛЬТРА, который есть у меня, остаётся бесплатным, так как одно из условий бесплатности пакета - деньги на счёте в банке от 70000 грн?
Спасибо.
Skorpi, добрый день. - Банковский продукт "Депозит с выдачей сберегательного (депозитного) сертификата на предъявителя" оформляется в пакете с услугой хранения сертификата в банке. При этом услуга хранения не тарифицируется. Данное предложение связано с обеспечением безопасности средств клиента (от кражи, уничтожения вследствие пожаров, наводнений и т.д.). На руки клиент получает, помимо квитанции о внесении денежных средств, Соглашение о размещении вклада "Депозит с выдачей сберегательного (депозитного) сертификата на предъявителя", Соглашение о передаче Сертификата на предъявителя, Акт передачи сертификата на хранение. На основании перечисленных документов клиент сможет получить свои средства в дату окончания вклада. - Вклад с выдачей сертификата на предъявителя не гарантируется ФГВ согласно статье 26 Закона Украины "Про систему гарантирования вкладов физических лиц". - Остаток средств по вкладу с выдачей депозитного сертификата также учитывается при расчете комиссии за обслуживание Пакета.
По пакету ультра 2 снятия в месяц через кассу делаются льготно - без комиссии. При этом учитывается дата визита к кассе или дата проведения по счёту? На практике завтра сниму, а потом 4 дня выходных - это пойдёт в апрель или в май?
Есть в том же пакете Ультра валютная карта - эти 2 снятия на всё-про-всё (на один ИНН 2 снятия и всё) или на каждую валюту/счёт свои два снятия?
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
Alfa_Bank прикольно алла пляшет. от купил я в банке сертификат на предъявителя. на 5К баксов. оставил его хранить в банке. через пол года приходит ко мне чел которому был я должен и говорит верни долг. КАК я могу отдать этому челу долг вашим сертификатом на предъявителя? только лично прийти в банк и забрать сертификат? если это так - то какое это тогда на предъявителя?
ЗЫ или от услуги хранения можно отказаться забрав сертификат с собой?
Alfa_Bank написав:Skorpi, добрый день. - Банковский продукт "Депозит с выдачей сберегательного (депозитного) сертификата на предъявителя" оформляется в пакете с услугой хранения сертификата в банке. При этом услуга хранения не тарифицируется. Данное предложение связано с обеспечением безопасности средств клиента (от кражи, уничтожения вследствие пожаров, наводнений и т.д.). На руки клиент получает, помимо квитанции о внесении денежных средств, Соглашение о размещении вклада "Депозит с выдачей сберегательного (депозитного) сертификата на предъявителя", Соглашение о передаче Сертификата на предъявителя, Акт передачи сертификата на хранение. На основании перечисленных документов клиент сможет получить свои средства в дату окончания вклада. - Вклад с выдачей сертификата на предъявителя не гарантируется ФГВ согласно статье 26 Закона Украины "Про систему гарантирования вкладов физических лиц". - Остаток средств по вкладу с выдачей депозитного сертификата также учитывается при расчете комиссии за обслуживание Пакета.
а в чем тогда его смысл? суть такого продукта - это по сути квази-денежная функция .. я могу его показать как средство обеспечения долга к примеру или просто подариьть комуто на день рождения ... в этом же его суть, что купить может одно лицо, а монетизировать другое - поэтому он не гарантируется Фондом. А вы создали по сути обычный депозит, который негарантируется Фондом, т.е. в этом продукте остались только его негативные свойства и ниодного положительного ради которого люди его брали мирившись с негарантированностью
я в шоке от тотальной бездарности продуктовиков альфы.
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ALEF написав:По пакету ультра 2 снятия в месяц через кассу делаются льготно - без комиссии. При этом учитывается дата визита к кассе или дата проведения по счёту? На практике завтра сниму, а потом 4 дня выходных - это пойдёт в апрель или в май?
Есть в том же пакете Ультра валютная карта - эти 2 снятия на всё-про-всё (на один ИНН 2 снятия и всё) или на каждую валюту/счёт свои два снятия?
Кажись, оф пред говорил, что по дате снятия а не проводки.