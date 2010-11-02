Додано: Чет 26 кві, 2018 16:46

curiousobro



ну я про это и говорю ... Алла просто сделал негарантированный депозит и всё ...

суть неименного депосертификата - это квази-денежная функция ... что обменять его на день может потом любой человек ... как это вообще понимать .. взять день и не отджать его - это ценная бумага колорую банк обязан выдать клиенту за которую он заплатил .. а клиент уже сам решает что с ней делать ... это просто за гранью реальности такое.

вот с именными так - это еще понятно ... но с неименными ...

Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX