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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5589559055915592

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 892
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 892
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 16:43

  IMPRINTER написав:я в шоке от тотальной бездарности продуктовиков альфы.


Банку берет валюту, а не бумагу.

Берет под небольшие проценты.

С него не надо делать отчисления в фонд грабування. (тут не уверен)

На руки документ не отдают, так что риска, что его принесут дважды или обвинят в мойке денег - нету. Де факто - он всё равно именной.

По моему - идеально. Для банка. И только для банка. :) Брылианты маркейтинга :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 16:46

curiousobro

ну я про это и говорю ... Алла просто сделал негарантированный депозит и всё ...
суть неименного депосертификата - это квази-денежная функция ... что обменять его на день может потом любой человек ... как это вообще понимать .. взять день и не отджать его - это ценная бумага колорую банк обязан выдать клиенту за которую он заплатил .. а клиент уже сам решает что с ней делать ... это просто за гранью реальности такое.
вот с именными так - это еще понятно ... но с неименными ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 16:53

  ALEF написав:По пакету ультра 2 снятия в месяц через кассу делаются льготно - без комиссии.
При этом учитывается дата визита к кассе или дата проведения по счёту?
На практике завтра сниму, а потом 4 дня выходных - это пойдёт в апрель или в май?

Есть в том же пакете Ультра валютная карта - эти 2 снятия на всё-про-всё (на один ИНН 2 снятия и всё) или на каждую валюту/счёт свои два снятия?

ALEF, добрый вечер. Учитывается дата снятия средств в кассе. Предусмотрено тарифами два бесплатных снятия по каждому счету.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 19:10

Alfa_Bank
Прошу прокомментировать
Пришел в 17:10 в отделение касса закрыта.
Отделение до 18:00 касса до 17:00.
У рядом стоящих банков отделение до 18:00 касса до 17:30.
Ладно придется пополнять кредитку через банкомат.
Ввожу номер счета, выдает "обратитесь в банк, ошибка код 3".
Обращаюсь в отделение, девушка идет со мной, вместе вводим номер счета, опять "обратитесь в банк, ошибка код 3".
Говорит звонить на горячую линию. Звоню, говорят со счетом все в порядке.
Сверяем номер с горячей линией, все правильно. Пробуем еще раз, та же ошибка.
30 минут разговора с горячей линией и сотрудник возле меня проблему не решили.
Варианты горячей линии:
1. Проблема банкомата. Пробовали на другом банкомате.
2. Проблема закрытие дня. Пока я разговаривал, два разных человека пополняли кредитки по номеру счета, без проблем.
3. Не дает пополнить т.к. я ЧП. Причем тут это не понял. Все годы обслуживания в Альфе был ЧП и это никак не мешало пополнять кредитки.
4. т.к. я пополнял кредитку СЕПом мне не дает пополнить через банкомат...
5. ВОЗМОЖНО я превысил ограничение 100 000грн пополнение за пять дней.
Объяснить превысил или нет не смогла.
Что это за ограничение, на счет, на карту, на ИНН, не понятно?
Если кто знает подскажите.
Хорошо что сегодня не последний день.
Многие пишут, что пополняют в последний день. :D
В чем проблема, чтобы не попадать в дальнейшем?
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 23:37

Andi_30
Можно круг почёта в таких случаях делать через сбер
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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  #<1 ... 5589559055915592
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