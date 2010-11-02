Прошу прокомментироватьПришел в 17:10 в отделение касса закрыта.Отделение до 18:00 касса до 17:00.У рядом стоящих банков отделение до 18:00 касса до 17:30.Ладно придется пополнять кредитку через банкомат.Ввожу номер счета, выдает "обратитесь в банк, ошибка код 3".Обращаюсь в отделение, девушка идет со мной, вместе вводим номер счета, опять "обратитесь в банк, ошибка код 3".Говорит звонить на горячую линию. Звоню, говорят со счетом все в порядке.Сверяем номер с горячей линией, все правильно. Пробуем еще раз, та же ошибка.30 минут разговора с горячей линией и сотрудник возле меня проблему не решили.Варианты горячей линии:1. Проблема банкомата. Пробовали на другом банкомате.2. Проблема закрытие дня. Пока я разговаривал, два разных человека пополняли кредитки по номеру счета, без проблем.3. Не дает пополнить т.к. я ЧП. Причем тут это не понял. Все годы обслуживания в Альфе был ЧП и это никак не мешало пополнять кредитки.4. т.к. я пополнял кредитку СЕПом мне не дает пополнить через банкомат...5. ВОЗМОЖНО я превысил ограничение 100 000грн пополнение за пять дней.Объяснить превысил или нет не смогла.Что это за ограничение, на счет, на карту, на ИНН, не понятно?Если кто знает подскажите.Хорошо что сегодня не последний день.Многие пишут, что пополняют в последний день.В чем проблема, чтобы не попадать в дальнейшем?