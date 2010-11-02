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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5590559155925593

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 892
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 892
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:52

  WachtAmRhein написав:
Мне нужно убрать собственные средства с кредитки!!! Сегодняшним числом


А чем они мешают?
Бонусы начисляют, рассрочка будет (без 200 грн правда разве критично)?
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:53

  Andi_30 написав:Alfa_Bank
Прошу прокомментировать
Пришел в 17:10 в отделение касса закрыта.
Отделение до 18:00 касса до 17:00.
У рядом стоящих банков отделение до 18:00 касса до 17:30.
Ладно придется пополнять кредитку через банкомат.
Ввожу номер счета, выдает "обратитесь в банк, ошибка код 3".
Обращаюсь в отделение, девушка идет со мной, вместе вводим номер счета, опять "обратитесь в банк, ошибка код 3".
Говорит звонить на горячую линию. Звоню, говорят со счетом все в порядке.
Сверяем номер с горячей линией, все правильно. Пробуем еще раз, та же ошибка.
30 минут разговора с горячей линией и сотрудник возле меня проблему не решили.
Варианты горячей линии:
1. Проблема банкомата. Пробовали на другом банкомате.
2. Проблема закрытие дня. Пока я разговаривал, два разных человека пополняли кредитки по номеру счета, без проблем.
3. Не дает пополнить т.к. я ЧП. Причем тут это не понял. Все годы обслуживания в Альфе был ЧП и это никак не мешало пополнять кредитки.
4. т.к. я пополнял кредитку СЕПом мне не дает пополнить через банкомат...
5. ВОЗМОЖНО я превысил ограничение 100 000грн пополнение за пять дней.
Объяснить превысил или нет не смогла.
Что это за ограничение, на счет, на карту, на ИНН, не понятно?
Если кто знает подскажите.
Хорошо что сегодня не последний день.
Многие пишут, что пополняют в последний день. :D
В чем проблема, чтобы не попадать в дальнейшем?

Andi_30 , доброе утро. В АТМ могут обслуживаться только физические лица, имеющие открытые счета в ПАТ «Альфа-банке» и УСБ.
Если счет полностью заблокирован, закрыт или заморожен – операции через АТМ по данному счету совершить невозможно.

Также по счету клиента проходит проверка финансового мониторинга - то есть, проверка общей суммы пополнения/погашения, которая поступала на счет в течение последних 5-ти рабочих дней, должна находиться в лимите до 100 000 грн. или эквиваленте данной суммы по курсу НБУ на момент проведения операции (не должна превышать 100 000 грн. или эквивалент данной суммы по курсу НБУ на момент проведения операции). Если клиент превысил данный лимит, то совершить операции через АТМ он не сможет.

Чтобы выяснить причину неуспешной операции в Вашем случае укажите, пожалуйста, в ЛС номер счета, который Вы пытались пополнить.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:54

  Aps написав:
  WachtAmRhein написав:
Мне нужно убрать собственные средства с кредитки!!! Сегодняшним числом


А чем они мешают?
Бонусы начисляют, рассрочка будет (без 200 грн правда разве критично)?


Это просто одна из фантазий моей нетрадиционной финансовой ориентации.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:01

  Alfa_Bank написав:Также по счету клиента проходит проверка финансового мониторинга - то есть, проверка общей суммы пополнения/погашения, которая поступала на счет в течение последних 5-ти рабочих дней, должна находиться в лимите до 100 000 грн. или эквиваленте данной суммы по курсу НБУ на момент проведения операции (не должна превышать 100 000 грн. или эквивалент данной суммы по курсу НБУ на момент проведения операции). Если клиент превысил данный лимит, то совершить операции через АТМ он не сможет.

Какие другие последствия ожидают клиента, кроме невозможности совершать операции через АТМ?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 10:11

  WachtAmRhein написав:
  Aps написав:
  WachtAmRhein написав:
Мне нужно убрать собственные средства с кредитки!!! Сегодняшним числом


А чем они мешают?
Бонусы начисляют, рассрочка будет (без 200 грн правда разве критично)?


Это просто одна из фантазий моей нетрадиционной финансовой ориентации.

Погасить рассрочку не вариант?
Карта ж давно у вас, должна быть хотя бы одна, где остался последний небольшой платёжик.
Вроде проводится этим же днём.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:20

Re: Альфа-Банк

По ошибке отправил СЕП с другой карты (с кредитки вместо Комфорта). :oops: Есть ли возможность отменить операцию?
Sinica
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:21

Sinica
Отвечали как-то ранее, что нет :(
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:24

  WachtAmRhein написав:
  Aps написав:
  WachtAmRhein написав:
Мне нужно убрать собственные средства с кредитки!!! Сегодняшним числом


А чем они мешают?
Бонусы начисляют, рассрочка будет (без 200 грн правда разве критично)?


Это просто одна из фантазий моей нетрадиционной финансовой ориентации.


я бы что-то по шаблону оплатил в МАБ, проведется 02.05.2018
может даже повезет и эта операция будет первой, а та что вы хотите за кредитные - второй.
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:30

Re: Альфа-Банк

Обидно :(
Выше упомянутая кредитка (АльфаКоннект) в грейсе и в плюсе (т.к. сегодня расчетная дата), но ещё есть задолженность по рассрочке.

Сохранится ли грейс после "СЕПа за свои"?

Сейчас на карте достаточно "собственных" средств для погашения ошибочного платежа (с комиссом) и грядущих платежей по рассрочке.
Но ведь это же не последний платеж по рассрочке, в следующем месяце будут ещё списания по рассрочке.
Sinica
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:58

  Vorlon написав:
  Alfa_Bank написав:Также по счету клиента проходит проверка финансового мониторинга - то есть, проверка общей суммы пополнения/погашения, которая поступала на счет в течение последних 5-ти рабочих дней, должна находиться в лимите до 100 000 грн. или эквиваленте данной суммы по курсу НБУ на момент проведения операции (не должна превышать 100 000 грн. или эквивалент данной суммы по курсу НБУ на момент проведения операции). Если клиент превысил данный лимит, то совершить операции через АТМ он не сможет.

Какие другие последствия ожидают клиента, кроме невозможности совершать операции через АТМ?

Vorlon, добрый день. Это ограничение касается только пополнения в АТМ.
Alfa_Bank
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