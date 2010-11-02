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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5591559255935594

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 892
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 892
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:47

Re: Альфа-Банк

  Sinica написав:Есть ли возможность отменить операцию?


я гадав що лише в блокчейні не можна відміняти трансакції..
невже Альфа перейша на нього :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:46

РД1, 25.04.-платеж на 1000+, предложение о рассрочке, 27.04.- проведение по счету и подтверждение рассрочки (в 12-00).
Других операций по карте не было.
Alfa_Bank,
Что говорит высший разум: РКО спишется?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:11

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:ALEF, добрый вечер. Учитывается дата снятия средств в кассе. Предусмотрено тарифами два бесплатных снятия по каждому счету.

Где про это можно причитать? в тарифах, регалмента и т.п.

Дело в том, что я задал этот вопрос шестерым сотрудникам Альф, не считая вас, и получил разные ответы примерно поровну.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
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