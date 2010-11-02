я гадав що лише в блокчейні не можна відміняти трансакції..
невже Альфа перейша на нього
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:47
Re: Альфа-Банк
я гадав що лише в блокчейні не можна відміняти трансакції..
невже Альфа перейша на нього
+50грн !
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:46
РД1, 25.04.-платеж на 1000+, предложение о рассрочке, 27.04.- проведение по счету и подтверждение рассрочки (в 12-00).
Других операций по карте не было.
Alfa_Bank,
Что говорит высший разум: РКО спишется?
Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:11
Re: Альфа-Банк
Где про это можно причитать? в тарифах, регалмента и т.п.
Дело в том, что я задал этот вопрос шестерым сотрудникам Альф, не считая вас, и получил разные ответы примерно поровну.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
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