Альфа-Банк
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:47
Sinica написав:
Есть ли возможность отменить операцию?
я гадав що лише в блокчейні не можна відміняти трансакції..
невже Альфа перейша на нього
+50грн !
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greenozon
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:46
РД1, 25.04.-платеж на 1000+, предложение о рассрочке, 27.04.- проведение по счету и подтверждение рассрочки (в 12-00).
Других операций по карте не было. Alfa_Bank, Что говорит высший разум: РКО спишется?
guntherhouse777
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:11
Alfa_Bank написав:
ALEF, добрый вечер. Учитывается дата снятия средств в кассе. Предусмотрено тарифами два бесплатных снятия по каждому счету.
Где про это можно причитать? в тарифах, регалмента и т.п.
Дело в том, что я задал этот вопрос шестерым сотрудникам Альф, не считая вас, и получил разные ответы примерно поровну.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:20
Зверніть увагу на назву файла: Pokrashennya_880x500.jpg
Кочевник
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:23
Кочевник написав:
Зверніть увагу на назву файла: Pokrashennya_880x500.jpg
....... юмористы
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:00
guntherhouse777 написав:
РД1, 25.04.-платеж на 1000+, предложение о рассрочке, 27.04.- проведение по счету и подтверждение рассрочки (в 12-00).
Других операций по карте не было.
Alfa_Bank,
Что говорит высший разум: РКО спишется?
guntherhouse777, добрый день. Если покупка переводится в Рассрочку в дату биллинга, то мы не гарантируем, что РКО не будет списано.
Alfa_Bank
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:27
ALEF написав: Alfa_Bank написав:
ALEF, добрый вечер. Учитывается дата снятия средств в кассе. Предусмотрено тарифами два бесплатных снятия по каждому счету.
Где про это можно причитать? в тарифах, регалмента и т.п.
Дело в том, что я задал этот вопрос шестерым сотрудникам Альф, не считая вас, и получил разные ответы примерно поровну.
ALEF, это исходит из тарифов карты.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 4405
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:29
Випадково взнач, що по операціях, які пішли в розсрочку кешбек не нараховується. Невже правда?
Кочевник
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:41
Кочевник написав:
Випадково взнач, що по операціях, які пішли в розсрочку кешбек не нараховується. Невже правда?
Нет конечно. Сами увидите 2-3 мая.
lel
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:17
Кочевник написав:
Зверніть увагу на назву файла: Pokrashennya_880x500.jpg
Шо опять покращуют? Готовить матерные слова или нет?
Свинорыл 80lvl
cdj2
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15023
2126419
П'ят 27 кві, 2018 22:54 cdj2
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
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