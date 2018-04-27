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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5592559355945595

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 892
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 892
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 10:19

Спокійно, зважено шукаємо варіанти та переходимо у банки, де менше випивають (смузі), а більше дбають про стабільність та довіру клієнтів. Отримав WC на заміну старій Максимці.
Viteos
 
Повідомлень: 23
З нами з: 20.03.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 10:21

  Viteos написав:Отримав WC на заміну старій Максимці.

По WC даже по выходным 3% всего, а здесь бары и рестораны - 4, плюс 3 месяца пока. Пусть лежит.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2893
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5592559355945595
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