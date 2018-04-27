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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 кві, 2018 10:19
Спокійно, зважено шукаємо варіанти та переходимо у банки, де менше випивають (смузі), а більше дбають про стабільність та довіру клієнтів. Отримав WC на заміну старій Максимці.
Додано: Суб 28 кві, 2018 10:21
По WC даже по выходным 3% всего, а здесь бары и рестораны - 4, плюс 3 месяца пока. Пусть лежит.
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