RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5592559355945595

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 892
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 892
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 10:19

Спокійно, зважено шукаємо варіанти та переходимо у банки, де менше випивають (смузі), а більше дбають про стабільність та довіру клієнтів. Отримав WC на заміну старій Максимці.
Viteos
 
Повідомлень: 26
З нами з: 20.03.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 10:21

  Viteos написав:Отримав WC на заміну старій Максимці.

По WC даже по выходным 3% всего, а здесь бары и рестораны - 4, плюс 3 месяца пока. Пусть лежит.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2893
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 11:33

Так по WC і грейс не 30 днів.
Viteos
 
Повідомлень: 26
З нами з: 20.03.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 11:36

  Viteos написав:Так по WC і грейс не 30 днів.

По WC реальний грейс до 7 днів.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13192
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1007 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 11:48

Обгрунтуйте будь ласка
Viteos
 
Повідомлень: 26
З нами з: 20.03.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 11:56

  Viteos написав:Обгрунтуйте будь ласка

1500 лимит
curiousobro
 
Повідомлень: 939
З нами з: 21.07.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 11:56

  Viteos написав:Обгрунтуйте будь ласка

Ліміт ТАС мізерний наливає порівнно з Альфою. Й для отримання 3% у сб., нд. Слід щотижнево гасити WC
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13192
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1007 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 12:07

На рахунок ліміту Тася дійсно капризна панянка. Але коли він є, і навіть більший ніж від Аллусі, то у Тасіному товаристві немає потреби бути постійно у тонусі, як з Аллою.
Viteos
 
Повідомлень: 26
З нами з: 20.03.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 12:10

  BBC написав:
  Viteos написав:Обгрунтуйте будь ласка

Ліміт ТАС мізерний наливає порівнно з Альфою. Й для отримання 3% у сб., нд. Слід щотижнево гасити WC

может ему 20К налили с ходу :mrgreen:

  Viteos написав:На рахунок ліміту Тася дійсно капризна панянка. Але коли він є, і навіть більший ніж від Аллусі, то у Тасіному товаристві немає потреби бути постійно у тонусі, як з Аллою.

если вам налили хорошо то поздравляю. не всем везет судя по отзывам на ветке таськи. но все же викенд в рабочие дни юзать толку мало.
mephala
 
Повідомлень: 2940
З нами з: 07.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5592559355945595
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: casper12, Google Adsense [Bot], Google Feedfetcher, J, vitaliy1111 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Укрсоцбанк Альфа-Групп 1 ... 933, 934, 935
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 15:05
9345 1804629
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 кві, 2018 13:06
IMPRINTER
Банк Альянс 1 ... 8, 9, 10
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
97 16101
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 кві, 2018 12:54
Alexey_k9
БМ БАНК 1 ... 478, 479, 480
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
4796 772308
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 кві, 2018 06:28
darmet
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (98)
28.04.2018 13:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.