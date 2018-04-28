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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 кві, 2018 10:19
Спокійно, зважено шукаємо варіанти та переходимо у банки, де менше випивають (смузі), а більше дбають про стабільність та довіру клієнтів. Отримав WC на заміну старій Максимці.
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Viteos
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Додано: Суб 28 кві, 2018 10:21
Viteos написав:
Отримав WC на заміну старій Максимці.
По WC даже по выходным 3% всего, а здесь бары и рестораны - 4, плюс 3 месяца пока. Пусть лежит.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Суб 28 кві, 2018 11:33
Так по WC і грейс не 30 днів.
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Viteos
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Додано: Суб 28 кві, 2018 11:36
Viteos написав:
Так по WC і грейс не 30 днів.
По WC реальний грейс до 7
днів.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Суб 28 кві, 2018 11:48
Обгрунтуйте будь ласка
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Viteos
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Додано: Суб 28 кві, 2018 11:56
Viteos написав:
Обгрунтуйте будь ласка
1500 лимит
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curiousobro
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Додано: Суб 28 кві, 2018 11:56
Viteos написав:
Обгрунтуйте будь ласка
Ліміт ТАС мізерний наливає порівнно з Альфою. Й для отримання 3% у сб., нд. Слід щотижнево гасити WC
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Суб 28 кві, 2018 12:07
На рахунок ліміту Тася дійсно капризна панянка. Але коли він є, і навіть більший ніж від Аллусі, то у Тасіному товаристві немає потреби бути постійно у тонусі, як з Аллою.
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Viteos
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Додано: Суб 28 кві, 2018 12:10
BBC написав: Viteos написав:
Обгрунтуйте будь ласка
Ліміт ТАС мізерний наливає порівнно з Альфою. Й для отримання 3% у сб., нд. Слід щотижнево гасити WC
может ему 20К налили с ходу
Viteos написав:
На рахунок ліміту Тася дійсно капризна панянка. Але коли він є, і навіть більший ніж від Аллусі, то у Тасіному товаристві немає потреби бути постійно у тонусі, як з Аллою.
если вам налили хорошо то поздравляю. не всем везет судя по отзывам на ветке таськи. но все же викенд в рабочие дни юзать толку мало.
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mephala
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Додано: Нед 29 кві, 2018 00:37
ну чего ж мало ? ) интернет- 2% и чистыми...и на все торговое ) и каждый день , а тут смузисты кешбек очень уж жадно хотят давать ( с ограничениями и грязными) да еще неусыпно покращення готовят...) присматривать более интересные банки - пора и причем давно , полагаю что смузисты окончательно доконают Аллу .
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