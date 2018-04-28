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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5592559355945595

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 892
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 892
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 10:19

Спокійно, зважено шукаємо варіанти та переходимо у банки, де менше випивають (смузі), а більше дбають про стабільність та довіру клієнтів. Отримав WC на заміну старій Максимці.
Viteos
 
Повідомлень: 26
З нами з: 20.03.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 10:21

  Viteos написав:Отримав WC на заміну старій Максимці.

По WC даже по выходным 3% всего, а здесь бары и рестораны - 4, плюс 3 месяца пока. Пусть лежит.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 2895
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 168 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 11:33

Так по WC і грейс не 30 днів.
Viteos
 
Повідомлень: 26
З нами з: 20.03.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 11:36

  Viteos написав:Так по WC і грейс не 30 днів.

По WC реальний грейс до 7 днів.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлень: 13193
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1007 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 11:48

Обгрунтуйте будь ласка
Viteos
 
Повідомлень: 26
З нами з: 20.03.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 11:56

  Viteos написав:Обгрунтуйте будь ласка

1500 лимит
curiousobro
 
Повідомлень: 939
З нами з: 21.07.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 107 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 11:56

  Viteos написав:Обгрунтуйте будь ласка

Ліміт ТАС мізерний наливає порівнно з Альфою. Й для отримання 3% у сб., нд. Слід щотижнево гасити WC
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлень: 13193
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1007 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 12:07

На рахунок ліміту Тася дійсно капризна панянка. Але коли він є, і навіть більший ніж від Аллусі, то у Тасіному товаристві немає потреби бути постійно у тонусі, як з Аллою.
Viteos
 
Повідомлень: 26
З нами з: 20.03.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 12:10

  BBC написав:
  Viteos написав:Обгрунтуйте будь ласка

Ліміт ТАС мізерний наливає порівнно з Альфою. Й для отримання 3% у сб., нд. Слід щотижнево гасити WC

может ему 20К налили с ходу :mrgreen:

  Viteos написав:На рахунок ліміту Тася дійсно капризна панянка. Але коли він є, і навіть більший ніж від Аллусі, то у Тасіному товаристві немає потреби бути постійно у тонусі, як з Аллою.

если вам налили хорошо то поздравляю. не всем везет судя по отзывам на ветке таськи. но все же викенд в рабочие дни юзать толку мало.
mephala
 
Повідомлень: 2941
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 00:37

Re: Альфа-Банк

ну чего ж мало ? ) интернет- 2% и чистыми...и на все торговое ) и каждый день , а тут смузисты кешбек очень уж жадно хотят давать ( с ограничениями и грязными) да еще неусыпно покращення готовят...) присматривать более интересные банки - пора и причем давно , полагаю что смузисты окончательно доконают Аллу .
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-VICTOR-
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Повідомлень: 6709
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Подякував: 364 раз.
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