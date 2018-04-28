Мои выходные не совпадают с государственными, прощелкал РД (завтра). Проспонсировал коллектив на 88 грн )
Дальше по обычной схеме: через 23 дня рассрочки и через 30 в ноль? Или промежуточно дровишек подкинуть?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 кві, 2018 07:31
Re: Альфа-Банк
Мои выходные не совпадают с государственными, прощелкал РД (завтра). Проспонсировал коллектив на 88 грн )
Дальше по обычной схеме: через 23 дня рассрочки и через 30 в ноль? Или промежуточно дровишек подкинуть?
Размер имеет значение.
Додано: Нед 29 кві, 2018 08:12
Re: Альфа-Банк
А почему 88, а не 60?
Додано: Нед 29 кві, 2018 08:48
Re: Альфа-Банк
Эко, 3.5% от задолжности.
Размер имеет значение.
Додано: Нед 29 кві, 2018 09:18
Уже и сюда добрались
05:24 29.04.2018
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