|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 кві, 2018 07:31
Мои выходные не совпадают с государственными, прощелкал РД (завтра). Проспонсировал коллектив на 88 грн )
Дальше по обычной схеме: через 23 дня рассрочки и через 30 в ноль? Или промежуточно дровишек подкинуть?
Размер имеет значение.
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 2733
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 750 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 29 кві, 2018 08:12
А почему 88, а не 60?
-
lel
-
-
- Повідомлень: 1572
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 812 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 кві, 2018 08:48
lel написав:А почему 88, а не 60?
Эко, 3.5% от задолжности.
Размер имеет значение.
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 2733
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 750 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 29 кві, 2018 09:18
Уже и сюда добрались
0941432435:
Vasha kartka zablokovana reglamentom banku na 62 dni:info-centr Alfa-Bank: 044-332-96-87, 066-690-60-54,094-143-24-94
05:24 29.04.2018
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 5576
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 325 раз.
- Подякували: 579 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 кві, 2018 10:35
-VICTOR- написав:
интернет- 2% и чистыми...и на все торговое ) и каждый день
по какой карте?
-
J
-
-
- Повідомлень: 3926
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 кві, 2018 10:54
J написав:
по какой карте?
Weekend Card (TASCOMBANK).
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 5576
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 325 раз.
- Подякували: 579 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 кві, 2018 11:12
Vorlon написав:
Weekend Card (TASCOMBANK).
по будням
интернет 2% чистыми
торговые 1% чистыми ?
-
J
-
-
- Повідомлень: 3926
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 кві, 2018 11:17
J написав: Vorlon написав:
Weekend Card (TASCOMBANK).
по будням
интернет 2% чистыми
торговые 1% чистыми ?
Да, именно так.
-
slasva
-
-
- Повідомлень: 438
- З нами з: 23.06.15
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
|4805
|773085
|
|
|30625
|3775603
|
|
|9348
|1805159
|
реклама
|