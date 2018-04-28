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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5593559455955596

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 892
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 892
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 07:31

Re: Альфа-Банк

Мои выходные не совпадают с государственными, прощелкал РД (завтра). Проспонсировал коллектив на 88 грн )
Дальше по обычной схеме: через 23 дня рассрочки и через 30 в ноль? Или промежуточно дровишек подкинуть?
Размер имеет значение.
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Повідомлень: 2733
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 186 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 08:12

Re: Альфа-Банк

А почему 88, а не 60?
lel
 
Повідомлень: 1572
З нами з: 10.12.13
Подякував: 812 раз.
Подякували: 180 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 08:48

Re: Альфа-Банк

lel написав:А почему 88, а не 60?
Эко, 3.5% от задолжности.
Размер имеет значение.
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Повідомлень: 2733
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 186 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 09:18

Уже и сюда добрались :mrgreen:

0941432435:
Vasha kartka zablokovana reglamentom banku na 62 dni:info-centr Alfa-Bank: 044-332-96-87, 066-690-60-54,094-143-24-94

05:24 29.04.2018
Vorlon
 
Повідомлень: 5576
З нами з: 14.06.13
Подякував: 325 раз.
Подякували: 579 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 10:35

  -VICTOR- написав: интернет- 2% и чистыми...и на все торговое ) и каждый день
по какой карте?
J
 
Повідомлень: 3926
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 141 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 10:54

  J написав:по какой карте?

Weekend Card (TASCOMBANK).
Vorlon
 
Повідомлень: 5576
З нами з: 14.06.13
Подякував: 325 раз.
Подякували: 579 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 11:12

  Vorlon написав:Weekend Card (TASCOMBANK).

по будням
интернет 2% чистыми
торговые 1% чистыми ?
J
 
Повідомлень: 3926
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 141 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 11:17

  J написав:
  Vorlon написав:Weekend Card (TASCOMBANK).

по будням
интернет 2% чистыми
торговые 1% чистыми ?

Да, именно так.
slasva
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Повідомлень: 438
З нами з: 23.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 40 раз.
 
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